Как подготовить бухгалтерию к продаже компании или привлечению инвестора

Процедура проверки бизнеса инвестором называется Due Diligence (дью-дилидженс). Аудиторы и юристы покупателя буквально под микроскопом изучают отчетность за последние три года. Любая находка — висящий аванс без первички, сомнительный контрагент или неучтенный долг — сбивает итоговую цену компании или вовсе срывает сделку.
Дело не в том, чтобы сделать учет идеально «красивым» накануне продажи. Задача — убрать явные мины замедленного действия, упорядочить документы и уметь объяснить любую цифру.
Ниже — пошаговый план предпродажной подготовки бухгалтерии.
«Скелеты в шкафу»: что ищет аудитор инвестора в первую очередь
Когда независимый аудит заходит в компанию, проверка начинается не с деклараций, а со сверки реальности с бумагами. Есть пять типовых проблем, которые моментально снижают инвестиционную привлекательность.
Незакрытый подотчет и задолженность учредителей
Если в балансе годами висят миллионы рублей, выданные собственнику или директору «под отчет», аудитор делает простой вывод: из компании безучетно выводили наличные. Для покупателя это не дебиторская задолженность, а скрытые убытки и риск доначисления НДФЛ и страховых взносов.
Висящие авансы и дебиторка-призрак
Суммы на счетах 60 и 62 должны быть реальными. Если в учете числится предоплата поставщику трехлетней давности, а товара или акта так и нет — это не актив компании, а убыток. Инвестор просто вычтет эту сумму из оценки бизнеса.
Отсутствие оригиналов первичных документов
Если расходы подтверждены только сканами в почте или «словесной договоренностью», ФНС при проверке снимет эти расходы и отменит вычеты по НДС. Аудиторы инвестора посчитают потенциальный штраф от налоговой и уменьшат стоимость сделки на сумму риска.
Непрозрачные взаиморасчеты с сомнительными контрагентами
Сделки с техническими компаниями или ИП на льготных режимах — главный маркер опасности. Даже если вы сэкономили на налогах в прошлом году, инвестор не захочет отвечать за эти решения перед ФНС в будущем.
Разрыв между бухгалтерским и управленческим учетом
Когда собственник говорит: «По отчету у нас убыток, но реальная чистая прибыль — 50 миллионов», инвестор верит только документам. Неподтвержденную «черную» или «серую» маржу покупатель оценивать не станет.
Пошаговый план предпродажной уборки в учете
Подготовку стоит начинать минимум за 3–6 месяцев до старта переговоров с потенциальными покупателями.
Шаг 1. Полная инвентаризация активов и обязательств
Нужно физически проверить все, что числится на балансе:
Основные средства и товары. Пересчитайте склад и оборудование. Все, что сломано, уничтожено или фактически отсутствует, нужно официально списать.
Дебиторская и кредиторская задолженность. Проведите сверку со всеми контрагентами. По всем задолженностям должны быть свежие акты сверок с подписями и печатями обеих сторон.
Безнадежные долги. Если срок исковой давности (3 года) истек или должник ликвидирован, спишите эти суммы в убыток заранее.
Шаг 2. Расчистка расчетов с собственниками и подотчетниками
Закройте все личные долги перед компанией:
Возвратите или документально оформите подотчетные суммы.
Если проводились дивиденды — убедитесь, что НДФЛ с них уплачен полностью и вовремя.
Если выдавались или получались займы от учредителей — проверьте наличие договоров, графиков гашения и процентных ставок. Они должны соответствовать рыночным условиям.
Шаг 3. Восстановление и сбор первичных документов
Сформируйте архив первички за последние 3 года (стандартный глубокий период проверки ФНС и аудиторов):
На каждую цифру в расходах должен быть оригинал УПД, акта или товарной накладной.
Проверьте наличие договоров со всеми ключевыми клиентами и поставщиками.
Убедитесь, что все электронные документы в ЭДО подписаны двухсторонними квалифицированными подписями.
Шаг 4. Экспресс-аудит налоговых рисков
Запросите в налоговой инспекции справку о наличии положительного или отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) и актов сверок по всем налогам.
Если есть пени, штрафы или неурегулированные разногласия с ФНС — закрывайте их сразу. Покупатель не должен видеть никаких задолженностей перед бюджетом.
Как правильно подать учет инвестору: трансформация в понятный формат
Инвестор или его финансовый директор не хотят продираться сквозь сотни оборотно-сальдовых ведомостей. Им нужна четкая и понятная структура.
Чтобы произвести правильное впечатление, подготовить нужно не только «1С», но и понятный аналитический пакет документов.
1. Отчет о финансовых результатах без искажений
Покажите реальную структуру доходов и расходов. Выделите регулярную выручку и разовые поступления. Покупатель должен видеть, за счет чего компания зарабатывает и какова реальная операционная маржа.
2. Отчет о движении денежных средств
Он демонстрирует, сколько денег компания реально генерирует от основной деятельности. Отсутствие кассовых разрывов и понятная логика распределения потоков — лучший показатель здоровья бизнеса.
3. Реестр основных контрагентов
Подготовьте справку по ТОП-10 клиентов и поставщиков с указанием их доли в выручке и закупках. Если на одного клиента приходится 80% всех продаж, покупатель расценит это как высокий риск.
4. Пояснительная записка к учетной политике
Объясните правила, по которым велся учет: как признаются доходы, как начисляется амортизация, какие резервы создаются. Четкая учетная политика показывает профессионализм команды.
Бухгалтерия на ваших условиях
Качественно подготовленная бухгалтерия — это не просто отсутствие штрафов, а прямой способ продать бизнес дороже и быстрее.
Чек-лист предпродажной готовности бухгалтерии
Зона проверки
Что сделать
Критерий готовности
Единый налоговый счет (ЕНС)
Запросить справку о сальдо в ЛК ФНС
Сальдо строго положительное или нулевое, нет пеней и заблокированных счетов
Дебиторская задолженность
Провести сверку с контрагентами
Подписанные двусторонние акты сверки взаиморасчетов по 100% активных клиентов, безнадежные долги списаны
Подотчетные лица
Проверить авансовые отчеты
Отсутствие «зависших» выплат директорам и сотрудникам
Первичные документы
Проверить архив за 3 года
Наличие оригиналов актов, УПД и накладных по всем крупным сделкам
Учетная база «1С»
Запустить «Экспресс-проверку»
Отсутствие отрицательных остатков на складах и технологических ошибок
Кадровый учет
Проверить личные дела и договоры
Все сотрудники оформлены официально, нет задолженности по зарплате
Внутренние регламенты
Сформировать папки доступа
Подготовлен весь архив документов компании (папка с доступом для аудиторов покупателя)
Главный совет собственнику
Главная ошибка владельцев бизнеса при подготовке к продаже — попытка скрыть проблемные зоны.
Аудиторы инвестора все равно найдут несостыковки. Но если проблему найдут они, это станет поводом для жесткого торга и снижения цены. Если же вы сами покажете финансовую модель, укажете на слабые места и продемонстрируете расчет того, как эти риски купированы — вы сохраните доверие и отстоите реальную стоимость компании.
Качественно подготовленная бухгалтерия — это не просто отсутствие штрафов, а прямой способ продать бизнес дороже и быстрее. Хотите отдать подготовку бухгалтерии на аутсорс? Обратитесь в «Мегаконсалт». Мы проанализируем ситуацию и предложим план.
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