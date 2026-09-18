Как подготовить бухгалтерию к продаже компании или привлечению инвестора

Процедура проверки бизнеса инвестором называется Due Diligence (дью-дилидженс). Аудиторы и юристы покупателя буквально под микроскопом изучают отчетность за последние три года. Любая находка — висящий аванс без первички, сомнительный контрагент или неучтенный долг — сбивает итоговую цену компании или вовсе срывает сделку.

Дело не в том, чтобы сделать учет идеально «красивым» накануне продажи. Задача — убрать явные мины замедленного действия, упорядочить документы и уметь объяснить любую цифру.

Ниже — пошаговый план предпродажной подготовки бухгалтерии.