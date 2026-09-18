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Ведение бизнеса
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Как подготовить бухгалтерию к продаже компании или привлечению инвестора

Как подготовить бухгалтерию к продаже компании или привлечению инвестора

Продажа бизнеса или поиск инвестора — это экзамен для всей финансовой службы. Если для покупателя главные вопросы — «Сколько компания зарабатывает?» и «Какие здесь риски?», то ответы на них он ищет не в презентациях основателя, а в бухгалтерском учете.

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Процедура проверки бизнеса инвестором называется Due Diligence (дью-дилидженс). Аудиторы и юристы покупателя буквально под микроскопом изучают отчетность за последние три года. Любая находка — висящий аванс без первички, сомнительный контрагент или неучтенный долг — сбивает итоговую цену компании или вовсе срывает сделку.

Дело не в том, чтобы сделать учет идеально «красивым» накануне продажи. Задача — убрать явные мины замедленного действия, упорядочить документы и уметь объяснить любую цифру.

Ниже — пошаговый план предпродажной подготовки бухгалтерии.

«Скелеты в шкафу»: что ищет аудитор инвестора в первую очередь

Когда независимый аудит заходит в компанию, проверка начинается не с деклараций, а со сверки реальности с бумагами. Есть пять типовых проблем, которые моментально снижают инвестиционную привлекательность.

Незакрытый подотчет и задолженность учредителей

Если в балансе годами висят миллионы рублей, выданные собственнику или директору «под отчет», аудитор делает простой вывод: из компании безучетно выводили наличные. Для покупателя это не дебиторская задолженность, а скрытые убытки и риск доначисления НДФЛ и страховых взносов.

Висящие авансы и дебиторка-призрак

Суммы на счетах 60 и 62 должны быть реальными. Если в учете числится предоплата поставщику трехлетней давности, а товара или акта так и нет — это не актив компании, а убыток. Инвестор просто вычтет эту сумму из оценки бизнеса.

Отсутствие оригиналов первичных документов

Если расходы подтверждены только сканами в почте или «словесной договоренностью», ФНС при проверке снимет эти расходы и отменит вычеты по НДС. Аудиторы инвестора посчитают потенциальный штраф от налоговой и уменьшат стоимость сделки на сумму риска.

Непрозрачные взаиморасчеты с сомнительными контрагентами

Сделки с техническими компаниями или ИП на льготных режимах — главный маркер опасности. Даже если вы сэкономили на налогах в прошлом году, инвестор не захочет отвечать за эти решения перед ФНС в будущем.

Разрыв между бухгалтерским и управленческим учетом

Когда собственник говорит: «По отчету у нас убыток, но реальная чистая прибыль — 50 миллионов», инвестор верит только документам. Неподтвержденную «черную» или «серую» маржу покупатель оценивать не станет.

Пошаговый план предпродажной уборки в учете

Подготовку стоит начинать минимум за 3–6 месяцев до старта переговоров с потенциальными покупателями.

Шаг 1. Полная инвентаризация активов и обязательств

Нужно физически проверить все, что числится на балансе:

  • Основные средства и товары. Пересчитайте склад и оборудование. Все, что сломано, уничтожено или фактически отсутствует, нужно официально списать.

  • Дебиторская и кредиторская задолженность. Проведите сверку со всеми контрагентами. По всем задолженностям должны быть свежие акты сверок с подписями и печатями обеих сторон.

  • Безнадежные долги. Если срок исковой давности (3 года) истек или должник ликвидирован, спишите эти суммы в убыток заранее.

Шаг 2. Расчистка расчетов с собственниками и подотчетниками

Закройте все личные долги перед компанией:

  • Возвратите или документально оформите подотчетные суммы.

  • Если проводились дивиденды — убедитесь, что НДФЛ с них уплачен полностью и вовремя.

  • Если выдавались или получались займы от учредителей — проверьте наличие договоров, графиков гашения и процентных ставок. Они должны соответствовать рыночным условиям.

Шаг 3. Восстановление и сбор первичных документов

Сформируйте архив первички за последние 3 года (стандартный глубокий период проверки ФНС и аудиторов):

  • На каждую цифру в расходах должен быть оригинал УПД, акта или товарной накладной.

  • Проверьте наличие договоров со всеми ключевыми клиентами и поставщиками.

  • Убедитесь, что все электронные документы в ЭДО подписаны двухсторонними квалифицированными подписями.

Шаг 4. Экспресс-аудит налоговых рисков

Запросите в налоговой инспекции справку о наличии положительного или отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) и актов сверок по всем налогам.

Если есть пени, штрафы или неурегулированные разногласия с ФНС — закрывайте их сразу. Покупатель не должен видеть никаких задолженностей перед бюджетом.

Как правильно подать учет инвестору: трансформация в понятный формат

Инвестор или его финансовый директор не хотят продираться сквозь сотни оборотно-сальдовых ведомостей. Им нужна четкая и понятная структура.

Чтобы произвести правильное впечатление, подготовить нужно не только «1С», но и понятный аналитический пакет документов.

1. Отчет о финансовых результатах без искажений

Покажите реальную структуру доходов и расходов. Выделите регулярную выручку и разовые поступления. Покупатель должен видеть, за счет чего компания зарабатывает и какова реальная операционная маржа.

2. Отчет о движении денежных средств

Он демонстрирует, сколько денег компания реально генерирует от основной деятельности. Отсутствие кассовых разрывов и понятная логика распределения потоков — лучший показатель здоровья бизнеса.

3. Реестр основных контрагентов

Подготовьте справку по ТОП-10 клиентов и поставщиков с указанием их доли в выручке и закупках. Если на одного клиента приходится 80% всех продаж, покупатель расценит это как высокий риск.

4. Пояснительная записка к учетной политике

Объясните правила, по которым велся учет: как признаются доходы, как начисляется амортизация, какие резервы создаются. Четкая учетная политика показывает профессионализм команды.

Бухгалтерия на ваших условиях

Качественно подготовленная бухгалтерия — это не просто отсутствие штрафов, а прямой способ продать бизнес дороже и быстрее.

Чек-лист предпродажной готовности бухгалтерии

Зона проверки

Что сделать

Критерий готовности

Единый налоговый счет (ЕНС)

Запросить справку о сальдо в ЛК ФНС

Сальдо строго положительное или нулевое, нет пеней и заблокированных счетов

Дебиторская задолженность

Провести сверку с контрагентами

Подписанные двусторонние акты сверки взаиморасчетов по 100% активных клиентов, безнадежные долги списаны

Подотчетные лица

Проверить авансовые отчеты

Отсутствие «зависших» выплат директорам и сотрудникам

Первичные документы

Проверить архив за 3 года

Наличие оригиналов актов, УПД и накладных по всем крупным сделкам

Учетная база «1С»

Запустить «Экспресс-проверку»

Отсутствие отрицательных остатков на складах и технологических ошибок

Кадровый учет

Проверить личные дела и договоры

Все сотрудники оформлены официально, нет задолженности по зарплате

Внутренние регламенты

Сформировать папки доступа

Подготовлен весь архив документов компании (папка с доступом для аудиторов покупателя)

Главный совет собственнику

Главная ошибка владельцев бизнеса при подготовке к продаже — попытка скрыть проблемные зоны.

Аудиторы инвестора все равно найдут несостыковки. Но если проблему найдут они, это станет поводом для жесткого торга и снижения цены. Если же вы сами покажете финансовую модель, укажете на слабые места и продемонстрируете расчет того, как эти риски купированы — вы сохраните доверие и отстоите реальную стоимость компании.

Качественно подготовленная бухгалтерия — это не просто отсутствие штрафов, а прямой способ продать бизнес дороже и быстрее. Хотите отдать подготовку бухгалтерии на аутсорс? Обратитесь в «Мегаконсалт». Мы проанализируем ситуацию и предложим план. 

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