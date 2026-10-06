Специальный воинский учет: как оформить бронирование сотрудников по формам 6 и 19

Воинский учет в любой организации делится на две категории: общий и специальный. На общем учете состоят все военнообязанные сотрудники компании. На специальном — только те, кто забронирован за предприятием на период мобилизации и в военное время.
Бронирование сотрудников — это официальная процедура временного освобождения ключевых специалистов от призыва на военную службу. Цель государства проста: экономика и инфраструктура страны должны продолжать работать без сбоев в особых условиях.
Процесс бронирования строго регламентирован и требует взаимодействия не только с военным комиссариатом, но и с районной или городской комиссией по бронированию граждан.
Кто имеет право бронировать сотрудников
Право на бронирование есть не у каждой компании. Для получения разрешения организация должна соответствовать хотя бы одному из условий:
Выполнение мобилизационных заданий. У компании есть действующий договор с государственным органом или органом местного самоуправления на поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг в период мобилизации.
Участие в жизнеобеспечении населения. Предприятие обеспечивает энергетику, водоснабжение, связь, работу транспорта, здравоохранения или пищевой промышленности в регионе.
Официальный специальный статус. Организация относится к аккредитованным IT-компаниям, системообразующим предприятиям, операторам связи или организациям оборонно-промышленного комплекса.
Специальное решение комиссии. Местная или региональная комиссия по бронированию включила организацию в перечень предприятий, работа которых необходима для экономики района или города.
Если компания работает в сфере розничной торговли товарами широкого спроса и не имеет госконтрактов с мобилизационными заданиями, получить разрешение на бронирование крайне сложно.
Пошаговый алгоритм организации бронирования в компании
Процедура оформления специального воинского учета состоит из шести последовательных шагов.
Шаг 1. Издание приказа и назначение ответственного
В компании издается приказ об организации воинского учета и бронирования. Проект приказа согласовывается с военным комиссаром района или города. Если в штате военнообязанных менее 500 человек, эти обязанности возлагаются на одного сотрудника по совмещению должностей (например, на главного бухгалтера или специалиста по кадрам).
Шаг 2. Обращение в районную комиссию по бронированию
Бронирование начинается с визита в районную (городскую) комиссию по бронированию граждан. Она располагается в здании администрации района или муниципального образования.
В комиссию подаются:
Заявление с просьбой предоставить выписку из Перечня профессий и должностей.
Карточка учета организации по форме 18.
Документы, подтверждающие право на бронирование (копии договоров на выполнение мобилизационных заданий или подтверждение специального статуса).
Шаг 3. Получение выписки из Перечня профессий и должностей
Комиссия выдает запечатанную выписку из Перечня профессий и должностей, по которым предоставляется отсрочка. Этот документ относится к информации служебного пользования, в открытом доступе не публикуется и передается строго под подпись ответственного лица компании.
Шаг 4. Составление списков сотрудников на бронирование
На основе полученной выписки кадровик или бухгалтер сверяет штатное расписание и карточки по форме 10.
Критерии для включения сотрудника в список забронированных:
Должность и профессия. Должность по штатному расписанию полностью совпадает с кодом и наименованием из полученного Перечня.
Возраст и воинское звание. Прапорщики, сержанты, солдаты и офицеры запаса подлежат бронированию в зависимости от возрастной категории и разряда, указанных в Перечне для конкретной должности.
Вид занятости. Сотрудник работает в компании по основному трудовому договору на полную ставку. Внешние и внутренние совместители, работающие на условиях неполного рабочего времени, а также исполнители по договорам ГПХ и самозанятые бронированию не подлежат.
Отсутствие ограничений. Сотрудник не имеет снятия с учета по состоянию здоровья и не зачислен в специальный мобилизационный людской резерв.
Шаг 5. Оформление удостоверений по форме 4
На каждого отобранного сотрудника заполняется комплекс документов:
Удостоверение об отсрочке от призыва (Форма 4). Это бланк строгой отчетности, подтверждающий право гражданина на отсрочку.
Извещение о зачислении на специальный воинский учет.
Бланки формы 4 получают в военном комиссариате под расписку. Заполнение бланков выполняется строго без подчисток, замазок и исправлений.
Шаг 6. Утверждение документов в военкомате
Заполненные бланки формы 4 вместе с военными билетами сотрудников передаются в военный комиссариат.
Сотрудник военкомата проверяет данные, ставит штампы, подпись военного комиссара и гербовую печать. Извещения остаются в военкомате, а военные билеты и готовые удостоверения возвращаются работодателю. Удостоверения хранятся в сейфе компании как документы строгой отчетности и выдаются сотрудникам под подпись только при объявлении мобилизации.
Отчетность по бронированию: Форма 6 и Форма 19
Ежегодно до 31 декабря (точную дату определяет местный военкомат или районная комиссия, часто назначая срок до 15 ноября или 1 декабря) организация обязана отчитаться о состоянии работы по бронированию за текущий календарный год.
Для этого заполняются два основных документа: Форма 6 и Форма 19.
Форма 6: Отчет о численности работающих и забронированных
Форма 6 — это табличный отчет, содержащий количественные показатели по штату компании и распределению военнообязанных.
Структура отчета по форме 6:
Всего работающих. Указывается общая численность всех сотрудников компании (включая женщин и несовершеннолетних), за исключением совместителей.
Граждане, пребывающие в запасе. Указывается количество военнообязанных сотрудников, состоящих на учете, с разбивкой по званиям (офицеры запаса, сержанты, старшины, солдаты).
Забронировано. Количество сотрудников, на которых оформлены и утверждены военкоматом удостоверения по форме 4.
Имеют мобилизационные предписания. Количество специалистов, имеющих в военном билете вклеенное предписание.
Подлежат призыву. Указывается количество граждан призывного возраста (не пребывающих в запасе).
Все данные в форме 6 должны строго совпадать с показателями карточки учета организации по форме 18 и данными карточек формы 10.
Форма 19: Доклад о состоянии работы по бронированию
Форма 19 представляет собой текстово-аналитический отчет (доклад), в котором подводятся итоги работы по ведению специального воинского учета за прошедший год.
В докладе по форме 19 отражаются сведения:
Общая оценка состояния работы. Указывается, как организован учет и соблюдаются ли требования законодательства.
Сведения об ответственном лице. Данные приказа о назначении ответственного за бронирование и прохождение им инструктажей.
Обеспеченность трудовыми ресурсами. Расчет процента обеспеченности компании специалистами на период мобилизации и в военное время.
Состояние хранения бланков строгой отчетности. Результаты проверки наличия и условий хранения бланков формы 4.
Проблемные вопросы и предложения. Сложности, возникшие при взаимодействии с комиссией, и предложения по внесению изменений в перечни.
Сравнительный анализ документов специального учета
Наименование документа
Формат / Назначение
Куда сдается / Где хранится
Частота заполнения
Форма 4 (Удостоверение)
Бланк строгой отчетности / Подтверждение отсрочки
Хранится в сейфе компании, выдается при мобилизации
При оформлении и снятии сотрудника с брони
Форма 6 (Отчет)
Табличный отчет о численности
Подается в районную комиссию и военный комиссариат
Ежегодно (до конца года)
Форма 18 (Карточка учета)
Карточка сведений об организации
Подается в районную комиссию и военный комиссариат
Ежегодно и при изменении реквизитов
Форма 19 (Доклад)
Аналитический текстовый доклад
Подается в районную комиссию по бронированию
Ежегодно (вместе с формой 6)
Важные нюансы: аннулирование отсрочки и ответственность
Бронирование не является пожизненным. Отсрочка аннулируется в следующих случаях:
Увольнение сотрудника из организации.
Перевод работника на должность, которая не указана в Перечне профессий для бронирования.
Аннулирование права компании на бронирование (например, расторжение мобилизационного контракта).
Ликвидация предприятия.
Изменение возраста пребывания в запасе или признание гражданина негодным к военной службе по состоянию здоровья.
При аннулировании брони ответственный специалист компании обязан в пятидневный срок известить военный комиссариат, сдать бланк удостоверения по форме 4 для гашения и сделать соответствующую отметку в карточке формы 10.
Ответственность за нарушения учета
За нарушения в сфере воинского учета (статьи 19.7 и 21.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) предусмотрены крупные штрафы:
За неоказание содействия военкоматам или неподачу списков граждан для первоначальной постановки на учет — штраф на должностных лиц составляет от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 350 000 до 400 000 рублей.
За несвоевременное представление сведений об изменении данных сотрудников или о принятых и уволенных военнообязанных — штраф на ответственное должностное лицо составляет от 40 000 до 50 000 рублей.
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Главные выводы
Специальный воинский учет возможен только в организациях, имеющих официальное право на бронирование (госконтракты, мобилизационные задания или специальный статус).
Первичным органом взаимодействия по бронированию является районная или городская комиссия по бронированию граждан, а не военкомат.
Перечни профессий для бронирования являются документами служебного пользования и выдаются комиссией индивидуально.
Отчетность по формам 6 и 19 сдается ежегодно вместе с карточкой по форме 18.
Корректное ведение специального учета — гарантия непрерывности бизнес-процессов компании и защита организации от административных штрафов.
Воинский учет – это лишь одна из задач, требующих внимания руководителя. Чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса и выполнении обязательств перед заказчиками, важно выстроить надёжную систему бухгалтерского и кадрового учёта, которая будет работать как часы. «Мегаконсалт» помогает компаниям организовать эти процессы и превратить административную нагрузку в решаемые задачи.
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