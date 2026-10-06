Специальный воинский учет: как оформить бронирование сотрудников по формам 6 и 19

Воинский учет в любой организации делится на две категории: общий и специальный. На общем учете состоят все военнообязанные сотрудники компании. На специальном — только те, кто забронирован за предприятием на период мобилизации и в военное время.

Бронирование сотрудников — это официальная процедура временного освобождения ключевых специалистов от призыва на военную службу. Цель государства проста: экономика и инфраструктура страны должны продолжать работать без сбоев в особых условиях.

Процесс бронирования строго регламентирован и требует взаимодействия не только с военным комиссариатом, но и с районной или городской комиссией по бронированию граждан.