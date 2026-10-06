Аналитик 1С мобилка
Купить подписку
Мегаконсалт
Воинский учет
Читать 5 мин
Специальный воинский учет: как оформить бронирование сотрудников по формам 6 и 19

Специальный воинский учет: как оформить бронирование сотрудников по формам 6 и 19

Ниже — пошаговое руководство для кадровиков, бухгалтеров и руководителей: какие компании имеют право бронировать специалистов, как получить доступ к закрытым перечням и как правильно заполнить отчетные формы 6 и 19.

81 просмотр5 открытий

Воинский учет в любой организации делится на две категории: общий и специальный. На общем учете состоят все военнообязанные сотрудники компании. На специальном — только те, кто забронирован за предприятием на период мобилизации и в военное время.

Бронирование сотрудников — это официальная процедура временного освобождения ключевых специалистов от призыва на военную службу. Цель государства проста: экономика и инфраструктура страны должны продолжать работать без сбоев в особых условиях.

Процесс бронирования строго регламентирован и требует взаимодействия не только с военным комиссариатом, но и с районной или городской комиссией по бронированию граждан.

Кто имеет право бронировать сотрудников

Право на бронирование есть не у каждой компании. Для получения разрешения организация должна соответствовать хотя бы одному из условий:

  1. Выполнение мобилизационных заданий. У компании есть действующий договор с государственным органом или органом местного самоуправления на поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг в период мобилизации.

  2. Участие в жизнеобеспечении населения. Предприятие обеспечивает энергетику, водоснабжение, связь, работу транспорта, здравоохранения или пищевой промышленности в регионе.

  3. Официальный специальный статус. Организация относится к аккредитованным IT-компаниям, системообразующим предприятиям, операторам связи или организациям оборонно-промышленного комплекса.

  4. Специальное решение комиссии. Местная или региональная комиссия по бронированию включила организацию в перечень предприятий, работа которых необходима для экономики района или города.

Если компания работает в сфере розничной торговли товарами широкого спроса и не имеет госконтрактов с мобилизационными заданиями, получить разрешение на бронирование крайне сложно.

Пошаговый алгоритм организации бронирования в компании

Процедура оформления специального воинского учета состоит из шести последовательных шагов.

Шаг 1. Издание приказа и назначение ответственного

В компании издается приказ об организации воинского учета и бронирования. Проект приказа согласовывается с военным комиссаром района или города. Если в штате военнообязанных менее 500 человек, эти обязанности возлагаются на одного сотрудника по совмещению должностей (например, на главного бухгалтера или специалиста по кадрам).

Шаг 2. Обращение в районную комиссию по бронированию

Бронирование начинается с визита в районную (городскую) комиссию по бронированию граждан. Она располагается в здании администрации района или муниципального образования.

В комиссию подаются:

  • Заявление с просьбой предоставить выписку из Перечня профессий и должностей.

  • Карточка учета организации по форме 18.

  • Документы, подтверждающие право на бронирование (копии договоров на выполнение мобилизационных заданий или подтверждение специального статуса).

Шаг 3. Получение выписки из Перечня профессий и должностей

Комиссия выдает запечатанную выписку из Перечня профессий и должностей, по которым предоставляется отсрочка. Этот документ относится к информации служебного пользования, в открытом доступе не публикуется и передается строго под подпись ответственного лица компании.

Шаг 4. Составление списков сотрудников на бронирование

На основе полученной выписки кадровик или бухгалтер сверяет штатное расписание и карточки по форме 10.

Критерии для включения сотрудника в список забронированных:

  • Должность и профессия. Должность по штатному расписанию полностью совпадает с кодом и наименованием из полученного Перечня.

  • Возраст и воинское звание. Прапорщики, сержанты, солдаты и офицеры запаса подлежат бронированию в зависимости от возрастной категории и разряда, указанных в Перечне для конкретной должности.

  • Вид занятости. Сотрудник работает в компании по основному трудовому договору на полную ставку. Внешние и внутренние совместители, работающие на условиях неполного рабочего времени, а также исполнители по договорам ГПХ и самозанятые бронированию не подлежат.

  • Отсутствие ограничений. Сотрудник не имеет снятия с учета по состоянию здоровья и не зачислен в специальный мобилизационный людской резерв.

Шаг 5. Оформление удостоверений по форме 4

На каждого отобранного сотрудника заполняется комплекс документов:

  1. Удостоверение об отсрочке от призыва (Форма 4). Это бланк строгой отчетности, подтверждающий право гражданина на отсрочку.

  2. Извещение о зачислении на специальный воинский учет.

Бланки формы 4 получают в военном комиссариате под расписку. Заполнение бланков выполняется строго без подчисток, замазок и исправлений.

Шаг 6. Утверждение документов в военкомате

Заполненные бланки формы 4 вместе с военными билетами сотрудников передаются в военный комиссариат.

Сотрудник военкомата проверяет данные, ставит штампы, подпись военного комиссара и гербовую печать. Извещения остаются в военкомате, а военные билеты и готовые удостоверения возвращаются работодателю. Удостоверения хранятся в сейфе компании как документы строгой отчетности и выдаются сотрудникам под подпись только при объявлении мобилизации.

Отчетность по бронированию: Форма 6 и Форма 19

Ежегодно до 31 декабря (точную дату определяет местный военкомат или районная комиссия, часто назначая срок до 15 ноября или 1 декабря) организация обязана отчитаться о состоянии работы по бронированию за текущий календарный год.

Для этого заполняются два основных документа: Форма 6 и Форма 19.

Форма 6: Отчет о численности работающих и забронированных

Форма 6 — это табличный отчет, содержащий количественные показатели по штату компании и распределению военнообязанных.

Структура отчета по форме 6:

  • Всего работающих. Указывается общая численность всех сотрудников компании (включая женщин и несовершеннолетних), за исключением совместителей.

  • Граждане, пребывающие в запасе. Указывается количество военнообязанных сотрудников, состоящих на учете, с разбивкой по званиям (офицеры запаса, сержанты, старшины, солдаты).

  • Забронировано. Количество сотрудников, на которых оформлены и утверждены военкоматом удостоверения по форме 4.

  • Имеют мобилизационные предписания. Количество специалистов, имеющих в военном билете вклеенное предписание.

  • Подлежат призыву. Указывается количество граждан призывного возраста (не пребывающих в запасе).

Все данные в форме 6 должны строго совпадать с показателями карточки учета организации по форме 18 и данными карточек формы 10.

Форма 19: Доклад о состоянии работы по бронированию

Форма 19 представляет собой текстово-аналитический отчет (доклад), в котором подводятся итоги работы по ведению специального воинского учета за прошедший год.

В докладе по форме 19 отражаются сведения:

  1. Общая оценка состояния работы. Указывается, как организован учет и соблюдаются ли требования законодательства.

  2. Сведения об ответственном лице. Данные приказа о назначении ответственного за бронирование и прохождение им инструктажей.

  3. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Расчет процента обеспеченности компании специалистами на период мобилизации и в военное время.

  4. Состояние хранения бланков строгой отчетности. Результаты проверки наличия и условий хранения бланков формы 4.

  5. Проблемные вопросы и предложения. Сложности, возникшие при взаимодействии с комиссией, и предложения по внесению изменений в перечни.

 Сравнительный анализ документов специального учета

Наименование документа

Формат / Назначение

Куда сдается / Где хранится

Частота заполнения

Форма 4 (Удостоверение)

Бланк строгой отчетности / Подтверждение отсрочки

Хранится в сейфе компании, выдается при мобилизации

При оформлении и снятии сотрудника с брони

Форма 6 (Отчет)

Табличный отчет о численности

Подается в районную комиссию и военный комиссариат

Ежегодно (до конца года)

Форма 18 (Карточка учета)

Карточка сведений об организации

Подается в районную комиссию и военный комиссариат

Ежегодно и при изменении реквизитов

Форма 19 (Доклад)

Аналитический текстовый доклад

Подается в районную комиссию по бронированию

Ежегодно (вместе с формой 6)

Важные нюансы: аннулирование отсрочки и ответственность

Бронирование не является пожизненным. Отсрочка аннулируется в следующих случаях:

  • Увольнение сотрудника из организации.

  • Перевод работника на должность, которая не указана в Перечне профессий для бронирования.

  • Аннулирование права компании на бронирование (например, расторжение мобилизационного контракта).

  • Ликвидация предприятия.

  • Изменение возраста пребывания в запасе или признание гражданина негодным к военной службе по состоянию здоровья.

При аннулировании брони ответственный специалист компании обязан в пятидневный срок известить военный комиссариат, сдать бланк удостоверения по форме 4 для гашения и сделать соответствующую отметку в карточке формы 10.

Ответственность за нарушения учета

За нарушения в сфере воинского учета (статьи 19.7 и 21.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) предусмотрены крупные штрафы:

  • За неоказание содействия военкоматам или неподачу списков граждан для первоначальной постановки на учет — штраф на должностных лиц составляет от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 350 000 до 400 000 рублей.

  • За несвоевременное представление сведений об изменении данных сотрудников или о принятых и уволенных военнообязанных — штраф на ответственное должностное лицо составляет от 40 000 до 50 000 рублей.

Мегаконсалт

Помогаем компаниям выстроить надёжную систему бухгалтерского и кадрового учёта

Главные выводы

  1. Специальный воинский учет возможен только в организациях, имеющих официальное право на бронирование (госконтракты, мобилизационные задания или специальный статус).

  2. Первичным органом взаимодействия по бронированию является районная или городская комиссия по бронированию граждан, а не военкомат.

  3. Перечни профессий для бронирования являются документами служебного пользования и выдаются комиссией индивидуально.

  4. Отчетность по формам 6 и 19 сдается ежегодно вместе с карточкой по форме 18.

  5. Корректное ведение специального учета — гарантия непрерывности бизнес-процессов компании и защита организации от административных штрафов.

Воинский учет – это лишь одна из задач, требующих внимания руководителя. Чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса и выполнении обязательств перед заказчиками, важно выстроить надёжную систему бухгалтерского и кадрового учёта, которая будет работать как часы. «Мегаконсалт» помогает компаниям организовать эти процессы и превратить административную нагрузку в решаемые задачи.

Реклама: ООО «МЕГАКОНСАЛТ», ИНН 7814131291, erid: 2W5zFK1MXe9

Информации об авторе

Мегаконсалт

Мегаконсалт

Бухгалтерия на ваших условиях

1 538 подписчиков17 постов

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка