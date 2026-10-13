Организация воинского учета с нуля: от приказа до формы № 10

Ведение воинского учета — государственная обязанность всех организаций, независимо от их формы собственности и численности штата. Исключение сделано только для индивидуальных предпринимателей, хотя ИП-работодателям также рекомендуется запрашивать документы воинского учета при найме сотрудников.

За последние годы подход государства к контролю за кадрами стал полностью цифровым, а штрафы за нарушения вырастают до сотен тысяч рублей. Если организация раньше не вела такой учет, начинать нужно немедленно.