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Воинский учет
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Организация воинского учета с нуля: от приказа до формы № 10

Организация воинского учета с нуля: от приказа до формы № 10

Ниже — понятная пошаговая инструкция для кадровиков, бухгалтеров и руководителей: как постановкой на учет закрыть все требования законодательства, правильно заполнить карточку по форме № 10, пройти сверку с комиссариатом и соблюсти сроки подачи отчетов.

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Ведение воинского учета — государственная обязанность всех организаций, независимо от их формы собственности и численности штата. Исключение сделано только для индивидуальных предпринимателей, хотя ИП-работодателям также рекомендуется запрашивать документы воинского учета при найме сотрудников.

За последние годы подход государства к контролю за кадрами стал полностью цифровым, а штрафы за нарушения вырастают до сотен тысяч рублей. Если организация раньше не вела такой учет, начинать нужно немедленно.

Шаг 1. Назначение ответственного лица и расчет нагрузки

Первый шаг — определение специалиста, который будет отвечать за ведение учета. Нагрузка зависит от количества военнообязанных граждан и призывников в штате организации.

Расчет норматива нагрузки:

  • Менее 500 военнообязанных: один работник по совмещению (обычно эти обязанности возлагают на кадровика, главного бухгалтера или специалиста по делопроизводству) с установлением доплаты.

  • От 500 до 2 000 военнообязанных: один освобожденный специалист на полную ставку.

  • От 2 000 до 4 000 военнообязанных: два освобожденных специалиста.

  • На каждые последующие 3 000 человек: добавляется по одному освобожденному специалисту.

При назначении ответственного необходимо предусмотреть его замену на период отпуска, болезни или командировки. В приказе сразу прописываются условия передачи дел и ключей от сейфа.

Шаг 2. Подготовка и согласование приказа с планом работ

Для запуска учета в компании необходимо оформить два базовых локальных нормативных акта:

  1. Приказ об организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. В документе фиксируются кандидатура ответственного сотрудника, его заместителя и их функциональные обязанности.

  2. План работы по ведению воинского учета и бронированию. Это календарный график мероприятий на текущий год, в котором расписаны сроки сверки данных, подачи отчетов и проведения проверок.

Проекты приказа и плана работ составляются по стандартным формам из Методических рекомендаций Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Готовые проекты документов направляются на согласование в военный комиссариат по месту нахождения организации (или в орган местного самоуправления, если в районе нет комиссариата).

Шаг 3. Заведение картотеки и заполнение формы № 10

Главный рабочий инструмент специалиста по воинскому учету — Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету (Форма № 10). Она ведется на каждого призывника и военнообязанного сотрудника.

Карточка заводится на основании первички:

  • для военнообязанных запаса — военного билета или временного удостоверения, выданного взамен военного билета;

  • для призывников — удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписного свидетельства);

  • для граждан, пребывающих в мобилизационном резерве — справки или вкладыша.

Правила заполнения карточки по форме № 10

Форма № 10 заполняется на компьютере или от руки черными, синими чернилами без подчисток и исправления.

Карточка состоит из четырех ключевых разделов:

  • Раздел I. Общие сведения. Указываются персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, основная профессия, семейное положение, состав семьи, адрес места жительства (или пребывания) и контактные телефоны.

  • Раздел II. Сведения о воинском учете. Заполняется строго по данным военного билета или приписного свидетельства. Для граждан в запасе указываются категорию годности к службе, состав (профиль), полное обозначение военно-учетной специальности (ВУС), воинское звание и наименование комиссариата по месту жительства.

  • Раздел III. Дополнительные сведения. Вносятся данные о наличии водительского удостоверения, знании иностранных языков, государственных наградах, прохождении военных сборов и наличии бронирования.

  • Раздел IV. Сведения о приеме и увольнении (переводе). Указываются наименование структурного подразделения, должность, дата и номер приказа о приеме, переводе или увольнении, а также даты отправки сведений в комиссариат.

Организация картотеки

Карточки по форме № 10 хранятся в сейфе в строгом алфавитном порядке.

Картотека делятся на четыре основные группы (карманы):

  1. Первая группа — карточки офицеров запаса.

  2. Вторая группа — карточки солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

  3. Третья группа — карточки военнообязанных женщин.

  4. Четвертая группа — карточки призывников (граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе).

Карточки сотрудников, снятых с учета (по возрасту, состоянию здоровья или при увольнении), хранятся отдельно до проведения очередной ежегодной сверки, после чего уничтожаются с составлением соответствующего акта.

Шаг 4. Порядок проведения сверок данных

Специалист компании обязан регулярно сверять данные карточки формы № 10 с фактическими сведениями у сотрудника и с учетными данными комиссариатов.

Внутренняя сверка (с сотрудником)

Проводится не реже одного раза в год. Ответственный сотрудник проверяет актуальность данных: не изменилось ли семейное положение, образование, место жительства, подразделение или должность. Если произошли изменения, новые сведения вносятся в карточку, а в комиссариат направляется соответствующее извещение.

Внешняя сверка (с комиссариатом)

Дата и время проведения сверки согласовываются с военным комиссариатом при утверждении годового плана работы.

Процедура внешней сверки:

  1. Специалист компании сверяет карточки формы № 10 с учетными документами комиссариата по месту нахождения организации.

  2. Если сотрудники зарегистрированы в других городах или районах, в соответствующие комиссариаты направляются списки или первые экземпляры карточек формы № 10 с сопроводительным письмом.

  3. По итогам сверки в разделе IV карточки формы № 10 и в Журнале проверок состояния воинского учета делается отметка с датой, подписью и печатью проверяющего лица.

Сроки подачи отчетности и сведений в комиссариат

Законодательство устанавливает жесткие временные рамки для информирования комиссариатов. Пропуск сроков влечет за собой административные штрафы.

СРОКИ ПОДАЧИ СВЕДЕНИЙ В КОМИССАРИАТ

·        5 ДНЕЙ     ─► О приеме или увольнении военнообязанного сотрудника     

·        5 ДНЕЙ     ─► Об изменении семейного положения, образования, должности

·        14 ДНЕЙ    ─► О выявлении граждан, не состоящих на обязателен учете  

·        ДО 1 НОЯБРЯ─► Списки граждан для первоначальной постановки на учет   

 

1.      Прием и увольнение сотрудников. Сведения о приеме на работу или увольнении гражданина, подлежащего учету, направляются в комиссариат в течение 5 календарных дней со дня издания соответствующего приказа.

  1. Изменение персональных данных. При изменении семейного положения, образования, структурного подразделения, должности, места жительства или состояния здоровья данные направляются в комиссариат в течение 5 дней со дня внесения изменений в карточку.

  2. Обнаружение сотрудников без учета. Если при найме выяснилось, что гражданин обязан состоять на учете, но не имеет соответствующих документов, компания обязана вручить ему направление в комиссариат и сообщить о данном факте в течение 3 рабочих дней.

  3. Первоначальная постановка на учет. Ежегодно до 1 ноября в комиссариат представляются списки юношей, которым в следующем году исполняется 17 лет.

 

Сводная система документов по воинскому учету

Наименование документа

Кто оформляет

Назначение документа

Куда передается / Где хранится

Приказ об организации учета

Ответственный специалист

Запуск системы учета и назначение ответственных

Согласовывается с комиссариатом, хранится в компании

План работы на год

Ответственный специалист

Календарное планирование проверок и сверок

Согласовывается с комиссариатом, хранится в компании

Форма № 10 (Карточка)

Ответственный специалист

Основной персональный учетный документ

Хранится в сейфе компании в специальной картотеке

Сведения о приеме / увольнении

Кадровик / Бухгалтер

Уведомление о движении кадров

Направляется в комиссариат в течение 5 дней

Журнал проверок

Проверяющий инспектор

Фиксация результатов проверок и сверок

Хранится у ответственного за учет специалиста

Ответственность и штрафы за нарушения

Случаи игнорирования требований по ведению учета приводят к крупным финансовым потерям. Статьи 19.7 и 21.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают следующие размеры санкций:

  • Непредставление в комиссариат списков граждан для первоначальной постановки на учет: штраф на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 350 000 до 400 000 рублей.

  • Неоповещение граждан о вызове (повестке) комиссариата и необеспечение возможности своевременной явки: штраф на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 350 000 до 400 000 рублей.

  • Несвоевременное представление сведений о приеме, увольнении или изменении данных сотрудников: штраф на ответственное должностное лицо — от 40 000 до 50 000 рублей.

Главные выводы

  1. Начать ведение учета в организации необходимо с подготовки приказа, назначения ответственного и утверждения плана работы в районном комиссариате.

  2. Качественно заполненная карточка по форме № 10 — основа картотеки. Перепроверяйте данные с оригиналом военного билета при приеме каждого сотрудника.

  3. Соблюдайте жесткий пятидневный срок отправки сведений о приеме, увольнении и изменении личных данных военнообязанных специалистов.

  4. Регулярно проводите внутренние и внешние сверки с комиссариатами — отметки в карточках и журнале проверок защитят компанию при любых инспекциях.

  5. Налаженный учет — это гарантия спокойной работы бизнеса, исключающая риск получения штрафов.

Мегаконсалт

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