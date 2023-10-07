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Как стать продавцом на Мегамаркете и получить 30 тыс. бонусных рублей на продвижение

В сентябре более чем 150 млн рублей в виде бонусов Мегамаркет начислил вновь присоединившимся продавцам. В рамках акции новичкам стали доступны 30 тысяч бонусных рублей, увеличенный кешбэк за счёт маркетплейса, а также возможность дополнительного продвижения у партнеров. Бонусные рубли селлеры могли потратить на тест рекламных инструментов в рамках личных кабинетов продавцов.
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Как стать продавцом на Мегамаркете и получить 30 тыс. бонусных рублей на продвижение
Иллюстрация: Мегамаркет

Чтобы обеспечить наилучший старт на площадке для максимального числа продавцов, Мегамаркет продлил активность. Рассказываем об условиях акции, преимуществах сотрудничества с маркетплейсом, а также о способах подключения к площадке.

Мегамаркет начисляет новым продавцам 30 тысяч бонусных рублей на продвижение

30 000 бонусных рублей можно использовать для продвижения своих товаров на платформе, направив, например, на размещение товаров в карусели, выделение в категории и приоритетное отображение своих товаров в поисковых результатах.

По словам руководителя департамента b2b маркетинга Мегамаркета Дмитрия Трубицина, новые продавцы проявили большой интерес к активности, поэтому маркетплейс принял решение о продлении акции. Это позволит каждому ознакомиться с инструментами и возможностями Мегамаркета и быстрее стартовать с продажами на маркетплейсе, что крайне важно сделать именно сейчас — в момент начала высокого сезона.

Дарим 30 000 бонусных рублей на продвижение

Увеличивайте свои продажи за счет инструментов продвижения

Как стать участником акции 

Чтобы принять участие в акции и получить бонусные рубли, продавцу нужно:

  1. Зарегистрироваться через специальную форму на сайте «Мегамаркет — партнерам». Личный кабинет должен быть зарегистрирован на новый ИНН.

  2. Получить бонусы на счёт в течение 7 дней и начать управлять ими в личном кабинете продавца. 

  3. Использовать средства для продвижения товаров на платформе в течение 30 дней.

Чтобы привлечь внимание покупателей к товарам новых продавцов, Мегамаркет будет начислять повышенный кешбэк — от 25% для всех товаров новых продавцов за счёт площадки. Эти товары также будут участвовать в дополнительном анонсировании: маркетплейс включит их в федеральные промоакции, будет размещать на баннерах и активно продвигать в контекстной рекламе. 

По статистическим данным маркетплейса, товары с повышенным кешбэком в среднем увеличивают объём продаж в 2,5 раза. Это эффективный инструмент для стимулирования продаж на площадке.

Почему стоит начать продавать на Мегамаркете

Маркетплейс предлагает множество преимуществ своим продавцам:

1. Программа лояльности и собственные акции.

Площадка позволяет продавцам привлекать пользователей повышенным кешбэком за покупки и оплатой по Sber Pay. Мегамаркет — это единственный маркетплейс, на котором можно оплатить до 99% стоимости заказа бонусами СберСпасибо.

2. Схема «Закажи и забери».

Эта модель сотрудничества позволяет покупателям забирать оформленные на Мегамаркете товары в розничных магазинах продавцов. Такой подход не только повышает удобство для клиентов, но и позволяет продавцам увеличить продажи и при этом экономить на логистике.

3. Невысокая конкуренция. 

На Мегамаркете есть множество ниш с невысокой долей конкуренции, где новый продавец может стать лидером. Например, категории Fashion, «Мебель», «Товары для животных».

4. Свобода в акциях. 

Важно, что продавцы сами решают — участвовать в акциях или нет. Бизнес может управлять своими маркетинговыми стратегиями в соответствии с собственными целями.

5. Удобный и понятный интерфейс. 

Личный кабинет Мегамаркета обеспечивает прозрачность и удобство для продавцов. Здесь всё просто и понятно: сколько денег и за какие товары получит бизнес. На площадке есть бесплатная аналитика для продавцов, которая позволяет собирать актуальные данные для грамотного построения продаж.

6. Разнообразные способы отгрузки товаров. 

Продавцу доступны несколько способов отгрузки, включая использование складов и пунктов приёма отправлений. Продавцы могут выбрать наиболее удобный способ, как отправить товары клиентам.

7. Бесплатная регистрация и подключение к площадке. 

Мегамаркет не взимает плату за начало сотрудничества с площадкой.

Начните продавать на Мегамаркете и получите 30 тысяч бонусных рублей для продвижения на площадке. Увеличивайте свои продажи за счет инструментов продвижения. И дополнительно инвестируем от 25% повышенного кэшбэка на ваши товары для покупателей.

Стать продавцом на Мегамаркете просто. Расскажем, что для этого нужно.

Как продавцу зарегистрироваться на Мегамаркете

Чтобы начать продавать на Мегамаркете, нужно зарегистрироваться на сайте для партнеров. Приведем пошаговую инструкцию.

1. Заполните анкету. Продавцу нужно указать следующие сведения:

  • имя и фамилию;

  • электронную почту;

  • номер телефона;

  • основную категорию товаров — выбрать из предложенного списка;

  • ИНН организации или ИП;

  • название магазина.

Анкета продавца для регистрации на маркетплейсе

2. После отправки анкеты на почту придет письмо от маркетплейса, в котором будут логин и пароль для входа в личный кабинет продавца.

3. С помощью полученных логина и пароля войдите в личный кабинет и выберите схему работы. От выбранной схемы будет зависеть порядок сотрудничества на маркетплейсе — как вы будете хранить товары, кто их будет упаковывать и доставлять до покупателей.

Продавец может выбрать одну из четырех схем работы на площадке:

  • Доставка от Мегамаркета (FBS) — продавец сам обрабатывает заказы, собирает их на своем складе и сдаёт в пункт приёма отправлений. А доставкой заказов до покупателей занимается маркетплейс.

  • Хранение и доставка от Мегамаркета (FBO) — продавец привозит и сдаёт товар для хранения на склад маркетплейса. Мегамаркет без участия продавца обрабатывает, собирает и доставляет заказы покупателям. По этой схеме могут работать только организации и ИП.

  • Доставка от продавца (DBS) — продавец хранит товары на собственном складе и самостоятельно занимается обработкой, сборкой и доставкой товара пользователю. Благодаря этому бизнес самостоятельно устанавливает стоимость и зоны доставки.

  • Выдача из магазина (C&C, P&C) — продавец обрабатывает заказы, собирает их и выдаёт покупателям прямо в своем магазине. Эта схема работы недоступна для самозанятых.

4. Подключитесь в личном кабинете. В зависимости от выбранной схемы работы с маркетплейсом порядок подключения будет различаться, подробнее об этом читайте здесь.

5. Чтобы начать работать с площадкой, загрузите комплект документов. Его состав будет различаться для ИП, организаций и самозанятых. Сделать это нужно в течение 14 дней с момента регистрации на маркетплейсе.

6. Выберите удобный способ обмена документами. Все закрывающие документы доступны в личном кабинете. Если продавец подключил электронный документооборот, то закрывающие документы направляются и через ЭДО. За дополнительную плату сохраняется возможность вести бумажный обмен документами.

7. Выберите удобный график выплат. Для получения оплаты продавцу доступны следующие варианты: ежедневные выплаты, один раз в неделю, два раза в месяц.

8. Привлекайте покупателей. Для этого есть инструменты продвижения и программа лояльности с бонусами от СберСпасибо. Новым продавцам Мегамаркет начисляет 30 тысяч бонусных рублей на инструменты продвижения на площадке.

Дарим 30 000 бонусных рублей на продвижение

Увеличивайте свои продажи за счет инструментов продвижения

Реклама: ООО «Маркетплейс», ИНН 9701048328, erid: LjN8KNDFz

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Комментарии

1
  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    10 минут назад

    Марина СнеговскаяКлерк

    Круто, что есть возможность ежедневным выплат продавцам. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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