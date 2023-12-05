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Как организовать рабочее место дома и в офисе 

Рабочее место — это не только стол в офисе, но и собственное пространство дома. В последнее время многие работают прямо в квартире, но не уделяют должное внимание организации собственного рабочего места. Диван и кровать, конечно, очень комфортные для работы из дома, но для здоровья психологического и физического крайне вредны.
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Как организовать рабочее место дома и в офисе 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Важно, чтобы рабочее место было организовано так, чтобы трудиться было удобно и приятно. Мы собрали несколько советов для тех, кто хочет улучшить собственные условия труда дома или планирует изменения в офисе, при этом не тратить большие деньги.  

Кресло

Для работы обязательно необходимо удобное и надежное кресло. Важно понимать, что оно будет использоваться 99% рабочего времени. Если кресло будет неудобным, это негативно скажется на спине. Даже регулярная зарядка не поможет, если весь свой рабочий день провести в неправильном положении.

Кресло должно быть эргономичным, недорогим и износостойким. При поиске стоит обращать внимание не только на дизайн и цвет, но и на то, оснащён ли он газлифтом, который обеспечивает амортизацию и топ-ганом, который оказывает поддержку позвоночника.

Стол 

Стол настолько же важен, как и кресло.  Дизайн зависит от личных предпочтений, стиля работы и конкретных потребностей пользователя. Однако есть общая рекомендация, которая может помочь создать продуктивное рабочее пространство: он должен быть оснащен ящиками и полками. Это позволит хранить документацию, чтобы не приходилось искать по всему дому и все важные документы по работе не смешивались с семейными.

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Освещение 

Потолочные лампы зачастую не отвечают всем запросам для организации рабочего места. Человек обычно создает своим телом тень и загораживает клавиатуру, что заставляет лишний раз напрягаться глаза. А зрение восстановить сегодня не только сложно, но и дорого.

Ситуацию поможет исправить качественная лампа. Кроме того, она имеет пылезащиту, а её мощность в 8 Вт. не создает дополнительных нагрузок на бюджет за коммунальные платежи. 

Улучшение качества жизни. Подушки

Медицинские исследования  доказали, что малоподвижный образ жизни провоцирует нарушения кровообращения, что приводит ко множеству заболеваний.

Но что делать, если работа обязывает сидеть в кресле целый день?

Снизить нагрузку помогут  ортопедические подушки. Они снимают давление с нижней части спины и органов малого таза. Модели универсальны, их можно брать ещё и в машину.

Подушка сшита из плотной ткани, которая долго не изнашивается, а наполнитель имеет эффект памяти. Ее просто чистить и хранить.

Увлажнитель

Дома в период активного отопления воздух может быть настолько сухим, что раздражает слизистые носа, и это особенно вредно при долгом пребывании в закрытом помещении. Если выбирать локальный увлажнитель, то его мощности не хватит, чтобы покрыть площадь во всём доме или опенспейсе, но будет достаточно для конкретного рабочего места.

В области вокруг него воздух станет более влажный, на столе не будет скапливаться пыль. А в заливаемую воду можно добавить пару капель эфирного масла для создания нужного настроения. 

Наушники 

Тишина помогает сфокусироваться на работе, изолировав поток мыслей от внешних раздражителей. Но, когда работаешь из дома, практически невозможно повлиять на внешний шум: ремонт у соседей, гул улицы из открытого окна или жужжание стиральной машины. Для всех этих проблем есть функция шумоподавления.

Такие наушники помогут самому не слышать постороннего шума и улучшат качество звука во время звонков и конференций, убрав лишние звуки с заднего плана. 

Инвестиции в улучшение рабочего пространства, будь то дома или в офисе, имеют долгосрочное значение для повышения производительности и благополучия. А ещё на этом можно зарабатывать уже сейчас став продавцом на Мегамаркете. 

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Комментарии

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    Мегамаркет
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    Как организовать рабочее место дома и в офисе 

    Рабочее место — это не только стол в офисе, но и собственное пространство дома. В последнее время многие работают прямо в квартире, но не уделяют должное внимание организации собственного рабочего места. Диван и кровать, конечно, очень комфортные для работы из дома, но для здоровья психологического и физического крайне вредны.

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