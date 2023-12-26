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Мегамаркет первым среди маркетплейсов вводит возможность онлайн-примерки косметики

Мегамаркет вводит возможность онлайн-примерки декоративной косметики: уже до конца года маркетплейс планирует подключить около 6 000 SKU и 35 брендов. Первыми для примерки станут доступны продукты для губ, румяна, тональные средства, тени для глаз и тушь для ресниц.
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Мегамаркет первым среди маркетплейсов вводит возможность онлайн-примерки косметики
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кнопка «примерить онлайн» будет доступна пользователям мобильного приложения после перехода в карточку товара. Далее пользователь увидит информационное окно с небольшой инструкцией о том, как воспользоваться сервисом: здесь важно разрешить доступ к камере.

Сама онлайн-примерка косметики происходит в виртуальном зеркале, менять оттенки можно одним кликом, а также переходить к примерке других продуктов из предложенных в рекомендациях.

В ближайшее время функция станет доступна всем пользователям мобильного приложения. При примерке Мегамаркет не собирает и не фиксирует биометрию и данные по изображению лица — все происходит конфиденциально.

«На нашем рынке есть кейсы отдельных косметических брендов, внедривших функцию онлайн-примерки косметики, в основном, из сегмента премиум. Мы пошли немного дальше и запустили онлайн-примерку декоративной косметики практически для всех продуктов, представленных на нашей площадке — пока что это будут средства, предназначенные для одной зоны — такие, как помада, румяна и тени для век, тональные средства, тушь. Скоро мы планируем добавить онлайн-примерку для 6 000 SKU и 35 брендов. В дальнейшем мы планируем добавить более сложные для реализации функции для онлайн-примерки декоративной косметики», — рассказывает директор по цифровым технологиям Сергей Землянский.

Для внедрения онлайн-примерки на уже представленные на Мегамаркете продукты маркетплейсу не приходится запрашивать данные у продавцов — достаточно тех изображений, которые уже есть в карточке товаров.

При добавлении же нового товара на маркетплейс продавцу, который захочет тоже подключиться к функции, достаточно будет написать своему менеджеру.

В будущем специалисты Мегамаркета планируют и дальше развивать новую функцию. В частности — улучшать алгоритмы и делать их еще более реалистичными, учитывающими особенности различных типов кожи.

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    не пользуюсь, но как интересно!!!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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