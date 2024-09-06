На какую дату признавать доходы в налоговом учете при торговле на маркетплейсах

Маркетплейсы стали уже привычными для покупателей и продавцов. Это торговые интернет-площадки, которые выступают посредниками по продаже товаров продавцов широкому кругу покупателей, и участвуют в расчётах. Рассказываем, как правильно учитывать доходы селлеров на маркетплейсах.

Как ведется торговля через маркетплейс

Маркетплейс — это онлайн-витрина, где продавцы выставляют свои товары. Также интернет-площадка предоставляет инфраструктуру для эффективных продаж: логистические мощности, маркетинг, рассчетно-кассовое обслуживание и клиентский сервис. За эти услуги селлеры платят маркетплейсу вознаграждение.

Продавец передает товар маркетплейсу при работе по определенным схемам поставки:

FBS — продавец хранит товары у себя на складе и либо сам передает их интернет-площадке, или же маркетплейс забирает заказ у продавца со склада и доставляет его покупателю.

FBO — продавец хранит товары на складе интернет-площадки, и маркетплейс сам все комплектует и доставляет покупателю.

При этом товар остается в собственности продавца до того момента, как его передадут покупателю.

Селлеры контактируют с маркетплейсом через личный кабинет на его сайте. Договор между сторонами должен включать документы, которыми они обмениваются в процессе торговли, и сроки их предоставления. Обычно документальное оформление выглядит так:

Продавец передает товар на склад маркетплейса — товарная накладная и транспортная накладная.

Маркетплейс подтверждает приемку товара — акт приема-передачи.

Маркетплейс направляет продавцу отчетные документы — отчет о продажах, который включает перечень реализованных товаров, их количество, стоимость, вознаграждение маркетплейса и информацию о возвратах, не выкупленных заказах. А также акты об оказанных продавцу дополнительных услугах — например, по продвижению товаров. Эти документы селлер получает по истечении месяца или другого срока, который указан в договоре.

Маркетплейс удерживает сумму комиссии и другого вознаграждения, когда переводит деньги продавцу — акт о проведении взаимных расчетов.

Через маркетплейс Мегамаркет можно продавать товары с доставкой более чем в 1000 городах России. Мегамаркет — эффективный канал продаж для предпринимателей в сфере розничной и электронной торговли. Площадка предоставляет интернет-витрину с трафиком более 47 млн уникальных пользователей, удобную логистическую инфраструктуру, клиентский сервис и расчетно-кассовое обслуживание. До 31.12.2024 года для новых продавцов действуют следующие офферы: 15 000 бонусных рублей;

15% повышенного кешбэка. Дополнительно начисляем 15 000 бонусных рублей, если зарегистрированный продавец выбирает схему работу FBO (хранение и доставка от Мегамаркета). Для продавцов, кто выбирает схему FBO и продает в категории «Одежда, обувь и аксессуары» действует специальное предложение: 90 дней бесплатного хранения;

11% комиссии. Данный оффер так же действует до 31.12.2024 и распространяется на всех продавцов (новых и уже ранее зарегистрированных). Таким образом, продавец, который регистрируется на Мегамаркете, выбирает схему FBO и продает в вышеуказанной категории получает совокупно: 30 000 бонусных рублей;

15% повышенного кешбэка;

11% комиссии;

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Как признавать доходы продавцам на маркетплейсах

Доход продавца — это сумма, которая поступила от покупателей за товары. Ее можно найти в отчете маркетплейса о продажах.

Выручка при торговле через интернет-площадку поступает продавцу не от покупателей напрямую, а от маркетплейса. Интернет-площадка принимает оплату от покупателей и перечисляет деньги селлеру в установленные договором сроки. В зависимости от условий договора, маркетплейс может сразу вычесть свое вознаграждение из выручки или продавец переведет комиссию после того, как получит деньги на расчетный счет.

Выручка от продаж — это все поступления, которые связаны с расчетами за проданные товары (п. 2 ст. 249 НК). В доходах продавец должен учитывать полную сумму платежей от покупателей, как при прямой продаже — их не нужно уменьшать на выплаты маркетплейсу. Комиссии и прочие выплаты посреднику продавец может учесть в своих расходах.

Относительно даты, когда продавцу признавать доход, у ведомства нет единого мнения:

ФНС считает, что доход от продаж нужно признавать в день, когда покупатель оплатил товар на расчетный счет агента-маркетплейса (письмо ФНС от 04.08.2017 № СД-4-3/15363). Отчеты о реализации должны включать даты каждой продажи товара покупателям.

По мнению Минфина доход от продаж признается датой, когда деньги поступили от маркетплейса на банковский счет продавца (письмо Минфина от 03.04.2020 № 03-11-11/26872).

Выбирая способ учета, продавец должен учитывать применяемую систему налогообложения.

Продавец на ОСНО

Продавцы на общей системе используют метод начисления, поэтому отражать в учете доход от реализации нужно в момент перехода права собственности на товар к покупателю. Такой момент — дата продажи / отгрузки конечному покупателю, которая указана в отчете маркетплейса (п. 3 ст. 271, ст. 316 НК).

Когда селлер получает отчет, он отражает в учете:

доходы от продажи в полном объеме;

расходы, связанные с реализацией, включая комиссионное вознаграждение маркетплейсу;

НДС с выручки от продажи;

входящий НДС на сумму вознаграждения маркетплейсу.

Продавец на УСН

На упрощенке доходы продавца учитывают кассовым методом — по факту поступления денег на расчетный счет или в кассу (п. 1 ст. 346.17 НК).

Что нужно помнить селлерам на УСН:

Признавайте доход в сумме, которую покупатель оплатил маркетплейсу, без вычета комиссии и других выплат посреднику (письмо Минфина от 11.11.2019 № 03-11-11/86794).

Если деньги от маркетплейса поступили в полной сумме без вычета комиссии, доход учитывайте датой, когда пришли средства на расчетный счет.

Если деньги пришли уже за вычетом причитающихся вознаграждений маркетплейсу, признавайте доход датой, когда утвердили отчет о продажах. Из отчета должно быть понятно, какими датами продали товар покупателям, так как они могут относиться к разным налоговым периодам.

При УСН «доходы минус расходы» вознаграждение и оплату услуг маркетплейса учитывайте в расходах на дату отчета о продажах или другого документа, который подтверждает проведение зачета.

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