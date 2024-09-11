Карточки товаров для Мегамаркета: как создать и оформить  

Расскажем, что такое фид, матчинг, оффер, склейка и связка, а также о том, как с их помощью и не только создаются товарные карточки на маркетплейсе.

За один только 2023 год товарный ассортимент, представленный на витрине Мегамаркета, увеличился в 2 раза с 30,9 млн до 66,3 млн товаров. Если ваш товар входит в это число, работа с оформлением товарной карточкой существенно сокращается и облегчается. У продавцов на Мегамаркете есть два пути: создать уникальную карточку для товара или присоединиться к готовой.

Мегамаркет — единственный мультикатегорийный маркетплейс, на котором можно накапливать и тратить бонусы Спасибо, приобретая товары. Дополнительный трафик и другие бонусы ждут продавцов на Мегамаркете.

Фид и склейка

Работать с товарными карточками на Мегамаркете проще, чем на других маркетплейсах, так как большая часть товаров уже имеет свои готовые онлайн-витрины. Тогда на маркетплейс вы добавляете не свой товар, а предложение или оффер. Покупателю остается только выбрать продавца, исходя из его цены, скорости доставки, размера кешбэка и других параметров. Чей товар станет главным и попадет на кнопку «Купить», решается с помощью анализа лучшего предложения.

Загрузить новые товары или обновить свой ассортимент можно в личном кабинете продавца на странице Ассортимент → Загрузка и обновление. Маркетплейс предлагает все возможные способы для удобной и безошибочной загрузки:

через Excel-файл;

через XML-файл;

по API;

через систему 1С;

без файла с ассортиментом, через выбор карточки товара в каталоге.

Для загрузки товара на маркетплейс вам понадобится фид — это загрузочный файл, который содержит все необходимые характеристики товара.

Excel-фид вмещает в себя столько позиций, сколько вы сможете вручную заполнить, пользуясь шаблоном Мегамаркета. При работе через excel при желании внести изменения в свой ассортимент (добавить или убрать товары, или скорректировать цены и остатки, если их обновление происходит именно через фид) придется самостоятельно вручную идти загружать новый фид.

Создание XML фида — это фактически выгрузка в специальный формат уже имеющейся базы товаров. Задача продавца — подготовить качественный фид, в котором должны быть заполнены обязательные поля соответствующим типом данных. Далее остается только следить за работой алгоритмов площадки.

По каждому загруженному товару необходимо создать склейку — то есть установить соответствие между вашим товаром и товаром Мегамаркета. Благодаря этому все предложения продавцов отображаются под единой карточкой товара на покупательской витрине.

Склейка бывает двух видов: ручная и автоматическая.

Чтобы система могла автоматически склеивать товар и карточку, нужно передвинуть переключатель, синий цвет индикатора обозначает, что автоматическая склейка включена. Автоматическая склейка товаров с одинаковым штрихкодом произойдет, если:

В фиде товару присвоен только один штрихкод.

Разница в цене карточки Мегамаркет и товара продавца менее 15%.

Значение поля barcode в фиде не начинается на цифру «2».

Склейка товаров осуществляется по наименованию, если:

полное совпадение Бренда + Модели + Артикула (регистр не влияет на склейку!);

разница в цене карточки Мегамаркет и товара продавца — менее 15%.

Когда совпадение будет обнаружено, нужно визуально сравнить карточки и связать товар с подходящей карточкой из каталога Мегамаркета. С большими объемами помогает справиться функция «Массовое соответствие», которая выделяет все товары-совпадения и сохраняет для последующей склейки.

Чтобы вручную склеивать товары, нажмите на свою товарную карточку. Она будет выделена синим цветом, а в правой части экрана появится список карточек Мегамаркета, предлагаемых для связки. Подтвердить соответствие товара и товарной карточки можно нажатием кнопки «Соответствует».

Совпадения с товарными карточками отображаются на вкладке «Готовые связки». Это предпоследний этап перед окончательной публикацией оффера в карточке товара.

Совет. Проверьте склейки, чтобы исключить досадные ошибки, ведущие к финансовым потерям, например, ошибки несоответствия товара или неправильной цены за штуку / упаковку.

На этом оформление товарной карточки заканчивается. Для товаров, которые оказались на вкладке «Соответствия не найдены», нужно сначала попробовать найти совпадение вручную. Если все же совпадения нет, создайте и оформите товарную карточку самостоятельно, об этом подробнее — в следующем разделе.

Среди преимуществ склейки можно отметить:

У продавца отсутствуют затраты на подготовку фото или видеоконтента, составление описания и характеристик.

Покупателю проще и быстрее ориентироваться на витрине маркетплейса, так как не нужно тратить время на изучение однотипных карточек одного и того же товара.

Для оформления карточки остается сделать качественный фид, который поможет сделать склейку эффективной.

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Как создать карточку с нуля

Тем, кто пришел на маркетплейс с новым и уникальным для площадки товаром, нужно самостоятельно создать карточку в разделе Ассортимент → Создание карточек товаров.

Чтобы ваша карточка привлекала внимание покупателей и выполняла требования маркетплейса, придерживайтесь этой инструкции:

1. Выберите категорию. Это первый из множества возможных инструментов, который влияет на качество вашей целевой аудитории. Чем точнее попадание, тем ближе продажи.

2. Заполните информацию о товаре. Когда подготовительная и обязательная работа по созданию карточки готова, можно ее заполнять.

Информация о товаре включает:

название товара — оно должно одновременно облегчить поиск товара, привлечь и показать особенности и назначение;

бренд;

артикул или уникальный код товара от производителя;

модель для загрузки в одну карточку возможной ассортиментной линейки: цвет, размер.

Название для разных категориям строится по разным формулам, но усредненная формула выглядит так:

«Что это за товар» + Бренд + Модель или Название товара + Артикул.

Кроме того, вы можете заполнить атрибуты, указанные на подсказке в поле «Наименование», и после этого сгенерировать название по уже заготовленной для категории формуле, что обеспечит его лучшую поисковую выдачу и информативность для покупателя.

Описание дополнительно стимулирует пользователя к покупке, но, как и у любого другого маркетплейса, на Мегамаркете существуют требования к содержанию. Заполнение этого поля в соответствии с требованиями сделает товарную карточку более читабельной и лаконичной. Например, описание иметь структурированный вид, не содержать ложной информации. Кроме того, вы можете сгенерировать описание для своего товара с помощью нейросетей — для того, чтобы оно было максимально полным и правдивым, предварительно заполните характеристики товара.

Рекомендуется всегда указывать штрихкод, если он есть, — так будет проще работать с ассортиментом и индексом цен. Если у товара нет уникального штрихкода или он начинается с цифры 2, укажите причину и дождитесь, когда Мегамаркет присвоит уникальный код.

Не путайте штрихкод и код товара продавца. Последний необходим для последующей работы с товарной базой при обновлении цен.

Некоторым товарам дополнительно понадобится приложить не только инструкции по использованию, но и сертификаты соответствия. Это обязательное требование Мегамаркета, а также еще один шаг к завоеванию доверия покупателя и быстрой продаже.

Медиаконтент — это фото, цель которых — привлечение внимания и формирование верного понимания о товаре. В карточку вы можете добавить до 15 фотографий со всех выгодных ракурсов. Первое впечатление можно оставить только один раз, поэтому нужно вложить максимум средств и времени именно в этот элемент оформления.

Совет. Не перегружайте изображение, а сделайте акцент только на том, что действительно важно и принесет пользу вашему покупателю. Используйте инфографику с профессиональным дизайном и в одном стиле.

Существенный блок в заполнении карточки занимает описание характеристик товара. Поля с красными звездочками обязательны к заполнению.

Дополнительные поля — это еще один способ рассказать покупателю о преимуществах и особенностях товара. Они также присутствуют в поиске, фильтрах, привязке к различным подкатегориям на сайте и товарным подборкам. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы сократить число возвратов и увеличить конверсию в оформление заказа.

Точное указание веса и размера нужно не только для представления покупателю, но и для выбора упаковки, способа доставки и размещения на складе.

После выполнения всех пунктов по заполнению карточка отправляется на модерацию, которая может длиться до трех дней. Если обнаружатся ошибки, карточка вернется для исправления с соответствующими комментариями.

В этом случае исправьте замечания и включайтесь в торговлю на Мегамаркете, который предлагает не только онлайн-витрину, но и собственную логистическую инфраструктуру, клиентский сервис, расчетно-кассовое обслуживание и маркетинг.

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