Каскадные рассылки в мессенджерах: как сэкономить на рекламных и сервисных сообщениях

Большинство компаний для взаимодействия с клиентами используют сразу несколько каналов коммуникаций — SMS, WhatsApp, Telegram и т.д. И для того, чтобы максимально эффективно распределить маркетинговый бюджет и поднять конверсию, бизнес часто прибегает к каскадным рассылкам. Что это такое и для чего их используют, поговорим сегодня в статье.

Что такое каскадные рассылки

Каскадные рассылки — это метод, при котором компания рассылает клиенту одинаковые сообщения через разные каналы коммуникации. Сами сообщения отправляются последовательно, друг за другом — до тех пор, пока пользователь не прочитает сообщение или не совершит целевое действие — например, сделает покупку.

Пример: магазин отправляет первое сообщение с напоминаем о скидке в WhatsApp. Далее, если пользователю сообщение доставить не удалось, он получает то же сообщение или сокращенный его вариант, только уже в SMS — и так дальше по цепочке.

Обычно каскадная рассылка начинается с самых дешевых каналов коммуникации — ВКонтакте или Viber и заканчивается более дорогими — WhatsApp и SMS.

Для чего нужна каскадная рассылка

У каскадной рассылки есть ряд преимуществ, благодаря которым ее часто используют в бизнесе. Например, она помогает:

Увеличить охваты бизнеса. В первую очередь, каскадные рассылки направлены на увеличение конверсии и продаж. Даже если ваш клиент не прочитает сообщение в Viber, то он сможет получить ту же информацию в WhatsApp. Таким образом, вероятность покупки того или иного товара значительно повышается. Сэкономить бюджет. Так как рассылка начинается с самых бюджетных каналов, есть большая вероятность заплатить за доставку сообщений только в них, тем самым снизив затраты.

Однако, стоит помнить, что не всегда первые каналы в цепочке позволят охватить всех пользователей — часть из них может вообще не читать никакие сообщения от бизнеса в мессенджерах, и открывать только SMS. Поэтому важно финальным каналом выбирать SMS, несмотря на его более высокую стоимость — так все пользователи получат рассылку.

Но даже если вы дошли до более дорогого канала коммуникации, вы все равно сможете сэкономить с помощью рассылки. Дело в том, что благодаря предыдущим каналам, у вас осталась лишь часть пользователей, не прочитавших сообщения — допустим, 25%. Это означает, что вы оплатите рассылку SMS не на 100% пользователей, а только на 25%.

Рассылка сообщений через мессенджеры и SMS Отправляйте SMS, Viber и WhatsApp-сообщения из вашей CRM, интернет-магазина или приложения и всегда оставайтесь на связи с клиентами Создать аккаунт

Когда стоит запускать каскадную рассылку

Каскадные рассылки могут использоваться для самых различных целей — уведомление об акциях, сервисное информирование, сбор обратной связи и т.д. Приведем примеры цепочек в зависимости от целей рассылки и особенностей бизнеса.

Онлайн-магазин

С точки зрения клиента, одна из самых важных вещей в онлайн-магазинах — это качественный сервис. Поэтому здесь каскадную рассылку можно использовать в качестве уведомления о доставке или статусе заказа.

ВК–SMS

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Также рассылки прекрасно работают в качестве напоминаний об акциях. Текст рекламных рассылок обычно длиннее, чем сервисных уведомлений, поэтому для SMS его можно сократить — так будет дешевле.

Viber–SMS

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Инфобизнес, онлайн-курсы

Так как инфобизнес подразумевает постоянную организацию вебинаров, онлайн-уроков и мероприятий, важно держать в курсе событий всех клиентов из базы. Часто первым каналом коммуникации выбирают Телеграм, а затем досылают в SMS.

Телеграм–SMS

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Важно отметить, что отправлять сообщения в Телеграм можно только тем пользователям, которые подписались на вашего бота. Зато такие сообщения бесплатны. Однако, некоторые сервисы, позволяющие настроить массовую рассылку в Телеграм по подписчикам на бота, берут плату за использование платформы. Но можно найти и бесплатные решения: например, в Messaggio за настройку рассылки в Телеграм оплата не взимается.

Салоны красоты

Распространенный кейс использования рассылок для клиентов салона — сбор обратной связи после визита. Если аудитория салона — молодые девушки, то в качестве первого канала в каскадной цепочки лучше использовать WhatsApp.

WhatsApp–SMS

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Кстати, ответ клиента в WhatsApp откроет 24 окно, в рамках которого вы можете отправлять сообщения бесплатно. Это возможность разобраться в проблеме прямо в переписке, если клиент не был доволен услугой.

Итог

Каскадные рассылки — прекрасный метод, который помогает не только сэкономить бюджет, но и увеличить охваты бизнеса. Самое важное — это уметь в нужное время ей воспользоваться и построить правильную цепочку сообщений.

Чтобы вы могли оценить расходы и выгоды, сколько средств получится сэкономить, если использовать цепочки рассылок, команда платформы мультиканальных рассылок Messaggio составила документ с конкретным расчетом экономии на каскадных рассылках — скачивайте и черпайте полезную информацию!

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