Как сделать рассылку по SMS, в Viber, WhatsApp и ВКонтакте легально: юридические законы и правила платформ

Рассылки в различных каналах коммуникации — один из самых популярных и эффективных инструментов в бизнесе.
Однако, перед запуском рассылок каждой компании необходимо разобраться в законах, которые регулируют отправку подобных сообщений, а также в правилах каждого мессенджера и соцсети.
Общие правила для всех каналов коммуникации
Начнем с законов, которые регулируют все рассылки:
Закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ. Объясним кратко: для отправки рассылки компания должна получить четкое согласие от пользователя на обработку персональных данных.
Закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ. По аналогии с предыдущим правилом, закон разрешает осуществлять рассылку только в случае явного и добровольного согласия на ее получение со стороны пользователя.
Также по данному закону отправитель рассылки должен быть идентифицирован. Т.е. пользователи могут видеть, кто отправляет сообщения, а также всегда иметь возможность отписаться.
Что нельзя рекламировать в рассылках
Перечислим некоторые примеры:
Контент 18+.
Наркотические, психотропные вещества.
Казино, азартные игры.
Оружие и товары или услуги повышенной опасности.
Призывы к ненависти и насилию.
Алкоголь, сигареты и другие табачные изделия.
Более подробно про запрещенные к рекламе товары и услуги читайте в законе «О рекламе».
Рассылка в Viber: правила и ограничения
В соответствии с требованиями мессенджера, для создания рассылок компании нужно зарегистрировать бизнес-профиль. Без официального подтверждения Viber большая часть сообщений попадет спам, либо ваш аккаунт заблокируют и вы получите штраф.
Для регистрации профиля необходимо заполнить специальную анкету, которая в течение двух недель будет проходить проверку. После верификации вашему профилю присвоят имя отправителя и синюю галочку.
Относительно содержания рассылок, у Viber также есть определенные правила. Например, первые сообщения должны быть приветственными, без рекламы.
Более подробно с политикой и содержанием всех правил платформы ознакомьтесь здесь.
Рассылка в WhatsApp: правила и ограничения
Единственный способ сделать рассылку по WhatsApp* легальной и не получить бан от мессенджера — это зарегистрировать собственный бизнес-аккаунт. Сделать это можно либо с помощью официальных партнеров Meta (*организация Meta, а также ее продукты Instagram, Facebook и WhatsApp признаны экстремистскими на территории РФ. Деятельность Meta Platforms Inc. запрещена на территории РФ, прим. редакции), либо через официальных поставщиков софта.
Компания, с которой вы сотрудничаете, должна предоставить вам доступ к личному кабинету, гарантию доставки сообщений, договор об оказании услуг и многое другое. В случае, если вы обратитесь за помощью к «серым» организациям, велика вероятность получить бан от WhatsApp и подорвать доверие аудитории. Поэтому крайне не рекомендуем использовать данный способ.
Тут можете подробнее прочитать про требования платформы к бизнесу.
Рассылка во ВКонтакте: правила и ограничения
Основное правило рассылок через ВКонтакте, которое вы должны знать — это запрет на размещение сторонней рекламы.
Данное требование означает, что все акции, товары и услуги, о которых вы пишите в своих рассылках, должны быть напрямую связаны со сферой вашего сообщества. То есть реклама деловых партнеров, спонсоров и тому подобное запрещена.
Подробнее о том, что считается «сторонней рекламой», читайте здесь. Также рекомендуем ознакомиться с правилами платформы.
SMS-рассылка: правила и ограничения
Вот на эти положения законодательства нужно ориентироваться при запуске SMS-рассылки:
Сообщения не должны включать ложные сведения или неподтвержденные данные. Содержание SMS должно соответствовать требованиям закона «О рекламе».
Организация, отправляющая рекламные сообщения, обязана прекратить их рассылку по первому требованию Федеральной Антимонопольной Службы в соответствии с законом №152 «О персональных данных».
Компания, обладающая информацией о клиентах (например, фамилия, адрес, место работы, уровень доходов), должна получить от них согласие на использование и хранение этих данных. Клиент имеет право потребовать удаления своей информации из базы данных компании.
Помимо соблюдения вышеперечисленных законов, в случае SMS-рассылок самое важное — использовать только проверенный сервис для отправки сообщений. Например, такой как Messaggio.
Конверсия бизнеса, процент доставленных сообщений и многое другое напрямую зависят от качественной работы сервиса, с которым вы сотрудничаете.
И помните, успешная рассылка всегда начинается со знания законов и правил используемой платформы — это гарантирует безопасность вашего бизнеса и отсутствие больших штрафов.
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