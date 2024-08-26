Как сделать рассылку по SMS, в Viber, WhatsApp и ВКонтакте легально: юридические законы и правила платформ

В данной статье расскажем про юридические аспекты рассылок и подсветим некоторые правила по их ведению через SMS, Viber, WhatsApp и ВКонтакте.

Рассылки в различных каналах коммуникации — один из самых популярных и эффективных инструментов в бизнесе.

Однако, перед запуском рассылок каждой компании необходимо разобраться в законах, которые регулируют отправку подобных сообщений, а также в правилах каждого мессенджера и соцсети.

Общие правила для всех каналов коммуникации

Начнем с законов, которые регулируют все рассылки:

Закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ. Объясним кратко: для отправки рассылки компания должна получить четкое согласие от пользователя на обработку персональных данных. Закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ. По аналогии с предыдущим правилом, закон разрешает осуществлять рассылку только в случае явного и добровольного согласия на ее получение со стороны пользователя.

Также по данному закону отправитель рассылки должен быть идентифицирован. Т.е. пользователи могут видеть, кто отправляет сообщения, а также всегда иметь возможность отписаться.

Что нельзя рекламировать в рассылках

Перечислим некоторые примеры:

Контент 18+.

Наркотические, психотропные вещества.

Казино, азартные игры.

Оружие и товары или услуги повышенной опасности.

Призывы к ненависти и насилию.

Алкоголь, сигареты и другие табачные изделия.

Более подробно про запрещенные к рекламе товары и услуги читайте в законе «О рекламе».

Рассылка в Viber: правила и ограничения

В соответствии с требованиями мессенджера, для создания рассылок компании нужно зарегистрировать бизнес-⁠профиль. Без официального подтверждения Viber большая часть сообщений попадет спам, либо ваш аккаунт заблокируют и вы получите штраф.

Для регистрации профиля необходимо заполнить специальную анкету, которая в течение двух недель будет проходить проверку. После верификации вашему ⁠профилю присвоят имя отправителя и синюю галочку.

Относительно содержания рассылок, у Viber также есть определенные правила. Например, первые сообщения должны быть приветственными, без рекламы.

Более подробно с политикой и содержанием всех правил платформы ознакомьтесь здесь.

Рассылка в WhatsApp: правила и ограничения

Единственный способ сделать рассылку по WhatsApp* легальной и не получить бан от мессенджера — это зарегистрировать собственный бизнес-аккаунт. Сделать это можно либо с помощью официальных партнеров Meta (*организация Meta, а также ее продукты Instagram, Facebook и WhatsApp признаны экстремистскими на территории РФ. Деятельность Meta Platforms Inc. запрещена на территории РФ, прим. редакции), либо через официальных поставщиков софта.

Компания, с которой вы сотрудничаете, должна предоставить вам доступ к личному кабинету, гарантию доставки сообщений, договор об оказании услуг и многое другое. В случае, если вы обратитесь за помощью к «серым» организациям, велика вероятность получить бан от WhatsApp и подорвать доверие аудитории. Поэтому крайне не рекомендуем использовать данный способ.

Тут можете подробнее прочитать про требования платформы к бизнесу.

Рассылка во ВКонтакте: правила и ограничения

Основное правило рассылок через ВКонтакте, которое вы должны знать — это запрет на размещение сторонней рекламы.

Данное требование означает, что все акции, товары и услуги, о которых вы пишите в своих рассылках, должны быть напрямую связаны со сферой вашего сообщества. То есть реклама деловых партнеров, спонсоров и тому подобное запрещена.

Подробнее о том, что считается «сторонней рекламой», читайте здесь. Также рекомендуем ознакомиться с правилами платформы.

SMS-рассылка: правила и ограничения

Вот на эти положения законодательства нужно ориентироваться при запуске SMS-рассылки:

Сообщения не должны включать ложные сведения или неподтвержденные данные . Содержание SMS должно соответствовать требованиям закона «О рекламе».

Организация, отправляющая рекламные сообщения, обязана прекратить их рассылку по первому требованию Федеральной Антимонопольной Службы в соответствии с законом №152 «О персональных данных».

Компания, обладающая информацией о клиентах (например, фамилия, адрес, место работы, уровень доходов), должна получить от них согласие на использование и хранение этих данных. Клиент имеет право потребовать удаления своей информации из базы данных компании.

Помимо соблюдения вышеперечисленных законов, в случае SMS-рассылок самое важное — использовать только проверенный сервис для отправки сообщений. Например, такой как Messaggio.

Конверсия бизнеса, процент доставленных сообщений и многое другое напрямую зависят от качественной работы сервиса, с которым вы сотрудничаете.

И помните, успешная рассылка всегда начинается со знания законов и правил используемой платформы — это гарантирует безопасность вашего бизнеса и отсутствие больших штрафов.

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