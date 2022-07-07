В какую сферу бизнеса выгодно привлекать мигрантов в 2022 году?

Сегодня мы остановимся на подборе персонала, а именно, на найме иностранных работников.

Не секрет, что иностранная рабочая сила выгодна работодателям по многим причинам. Если вкратце, мигранты из ближнего зарубежья (чаще именно их нанимают в России) очень трудолюбивы, выносливы и заинтересованы в работе за компромиссную оплату.

Мигранты ценятся во многих сферах бизнеса. А именно:

Сфера клининга (уборки).

Строительство.

Производство.

Общественное питание.

Сфера перевозок.

Работодатели, нанимая мигрантов, помимо задач сотрудничать с трудолюбивым и нетребовательным работником, преследуют главную цель — сэкономить. Но немногие знают, как сделать это правильно.

Аутстаффинг — инструмент экономии при работе с мигрантами

В мире кадрового и миграционного права уже несколько лет существует выгодная и абсолютно легальная схема — аутстаффинг. Она представляет из себя легальный вывод иностранного персонала за штат организации в стороннюю компанию (компанию-аутстаффер).

Особенно актуален аутстаффинг для тех компаний, где нет обширной юридической и кадровой службы. Ведь для ведения даже одного мигранта в компании необходим юрист, кадровик и опытный бухгалтер. Иначе, небольшая экономия рискует вылиться в многомиллионные штрафы за найм нелегала.

Самый приятный бонус аутстаффинга — отсутствие необходимости проверять огромное количество документов мигранта, ездить по инстанциям, ежемесячно контролировать продление патента, регистрации. Всем этим занимаются подкованные сотрудники компании-аутстаффера. Мигранты числятся У НИХ в штате. А работают, приносят пользу — под полным руководством заказчика.

Кроме того, компания-аутстаффер полностью отвечает за налоговые нюансы зарплат мигрантов.

Давайте подробно разберём аутстаффинг в каждой из сфер бизнеса, в которые выгодно нанимать мигрантов в 2022 году.

Аутстаффинг в клининге

Данный вид аутстаффинга выгоден таким клиентам:

Большим компаниям, где есть штатные дворники и уборщики . В крупных фирмах или тех организациях, где клининговый персонал составляет большой процент от численности всего штата, работодатели часто используют труд иностранных внештатных сотрудников. Цель — оптимизировать затраты организации на персонал.

. В крупных фирмах или тех организациях, где клининговый персонал составляет большой процент от численности всего штата, работодатели часто используют труд иностранных внештатных сотрудников. Цель — оптимизировать затраты организации на персонал. Самим клининговым компаниям, в которых трудятся мигранты. Это связано с тем, что на должности уборщиков чаще всего нанимают именно иностранных граждан, оформление в штат которых требует полного соблюдения миграционного законодательства. Чтобы не нанимать штат профессиональных кадровиков и юристов с опытом работы в миграционной сфере, такие компании обращаются к услуге аутстаффинга.

Механизм аутстаффинга клинингового персонала

миграционный аудит документов сотрудников;

заключение с работниками трудовых договоров;

официальное трудоустройство работников в штат аутстаффингового агентства;

передача клинингового персонала работодателю-заказчику для выполнения работ на его территории и под его прямым руководством.

Аутстаффинг в строительстве

На строительных объектах иностранный персонал находится неделями, а то и многими месяцами. При этом количество таких работников варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен укладчиков, монтажников, штукатуров, погрузчиков, в зависимости от масштаба проекта.

Регулярно проверять наличие и сроки действия их миграционных документов непосильно даже команде опытных кадровиков и бухгалтеров ‒ всегда есть человеческий фактор, от которого не застрахован никто.

На помощь приходит аутстаффинг строительного персонала ‒ переоформление мигрантов в штат кадрового агентства с последующей передачей рабочих на строительный объект.

Таким образом, компания-аутстаффер оформляет к себе в штат иностранных сотрудников, заключает с ними официальные трудовые договоры и становится их официальным работодателем, а значит, самостоятельно отвечает за их кадровый, налоговый и миграционный учет.

И уже по договору предоставления персонала направляет работников на строительный объект.

Главная выгода строительного аутстаффинга

В случае любой проверки строительного объекта со стороны государственных органов руководителю достаточно показать договор предоставления строительного персонала и письмо «направление на объект» от компании-аутстаффера. Это обезопасит руководителя от многомиллионных штрафов, а то и вовсе от остановки работ.

Аутстаффинг на производстве

Большие заводы и скромные фабрики являются одними из важнейших клиентов аутстаффинговых агентств. Для производственного аутстаффинга кадровые агентства предоставляют заказчикам разного рода иностранный персонал: разнорабочих, грузчиков, комплектовщиков, уборщиков, упаковщиков, дворников, фасовщиков и других иностранных рабочих.

Официальное трудоустройство мигрантов в штат на производстве, в связи с особенностями миграционного законодательства, влечет за собой немало проблем для работодателя.

Любая ошибка, допущенная при оформлении и ведении учета мигрантов, может обойтись производственной компании штрафами до 1 000 000 рублей за одного мигранта и приостановлением деятельности производства сроком до 90 суток, что приведет предприятие к простою и большим убыткам.

Как показывает многолетняя практика, аутстаффинг производственного персонала — это удобный и выгодный способ управления сотрудниками промышленных предприятий.

Аутстаффинг в общепите

Общественное питание — еще одна сфера бизнеса, в которой вывод мигрантов за штат продолжает набирать бешеную популярность. Начиная от крупных сетей, заканчивая маленькими закусочными у метро — большинство из них активно пользуются аутстаффингом персонала.

Всё дело в том, что, как правило, в сфере общепита требуется много низкоквалифицированных сотрудников — официантов, уборщиц, мойщиц посуды, помощников повара и других трудолюбивых рук. На эти должности с охотой идут мигранты.

Однако, ведение такого персонала требует от кадровой службы серьезного опыта и профессионализма. Зачастую, работодатель не располагает опытными юристами, бухгалтерами и кадровиками. А если такие люди и трудятся в организации — дел у них, итак, хватает.

Кроме того, сфера общепита подвержена постоянным тщательным проверкам от госорганов и инстанций. Лишние штрафы за мигрантов никому не нужны.

Аутстаффинг в сфере перевозок

Данный вид аутстаффинга особенно популярен у следующих компаний:

Небольшие предприятия или ИП , которым невыгодно нанимать водителя в штат на постоянную работу;

, которым невыгодно нанимать водителя в штат на постоянную работу; Крупные компании, где требуются водители-мигранты на напряженный труд: перевозки грузов в строительстве, монотонная ежедневная развозка, увеличенный трудовой день.

С помощью аутстаффинга, заказчик избавляется от сложного миграционного учёта, непростой системы налогообложения, больших рисков штрафов и проверок надзорных органов.

Агентство аутстаффинга полностью берет на себя все функции работодателя, оформление и ведение учета работников, а также ответственность за водителей перед госструктурами.

Кроме того, компания-заказчик (это касается всех сфер бизнеса) сможет привлечь на работу любое количество мигрантов, при этом продолжая пользоваться УСН — вывести за штат можно любое количество работников.