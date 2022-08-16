Чёрный список мигрантов: где проверить нового иностранного сотрудника?

Даже несмотря на мировой кризис, Россия по сей день входит в пятерку стран мира, привлекательных для трудовой миграции.

Однако, в отличие от туристов, мигранты переезжают из одной страны в другую на долгий период времени. Все они меняют место постоянного проживания или временно располагаются на новом месте для работы или учебы. В РФ количество мигрантов (и выезжающих, и въезжающих) исчисляется десятками тысяч в год. Черный список мигрантов — это перечень людей, которые нарушили действующие в стране миграционные правила и им запрещен въезд или же выезд из России.

В данный список попадают лица, нарушающие режим пребывания на территории страны или вообще являющиеся нелегалами. Также попасть в черный список мигрантов могут лица, которые совершили следующие проступки:

Предоставление при въезде и пребывании в РФ заведомо ложных сведений.

Совершение различных правонарушений на территории РФ, как правило, двух и более в течение 1 года.

Нарушение санитарных требований или наличие опасных заболеваний.

Наличие непогашенных штрафов и кредитов на территории РФ.

Нарушение правил въезда в страну.

Проживание без регистрации в течение 30 и более дней.

Чёрный список составляется с 2014 года. На данный момент в нем числятся уже более одного миллиона человек.

Когда необходимо проверить нахождение в черном списке мигрантов в России?

Прежде всего, проверять чёрный список необходимо самим мигрантам. Особенностью черного списка мигрантов в РФ является то, что людей, которых в него заносят, обычно не предупреждают об этом. Бывает и такое, что человек узнаёт о своём статусе прямо в аэропорту/на вокзале/на пешей границе. Чтобы такого не произошло, в настоящее время имеется возможность самостоятельно ознакомиться с данными черного списка при помощи специально созданного сервиса по линии ГУВМ МВД (ФМС) России.

Граждане, которые желают въехать в РФ/выехать из РФ, при планировании поездки, могут проверить наличие своего имени в черном списке. Это рекомендуется делать перед приобретением билетов, чтобы сэкономить как время, так и деньги.

Как можно проверить запрет на выезд и въезд в РФ

Проверить наличие ограничений на въезд в РФ иностранцы могут несколькими способами, среди которых:

Заявление в отделение ГУВМ.

Телефонный звонок в ГУВМ.

Как сказано выше — при помощи официального сайта ГУВМ.

Онлайн-сервис ГУВМ является самым оптимальным и удобным способом проверки информации не только для мигрантов, но и для их работодателей. Сайт имеет простой, понятный интерфейс, что позволяет быстро и достаточно легко проверить наличие информации, которая касается определенного человека и данных о нахождении его в черном списке мигрантов.

Ограничения на въезд или выезд можно проверить при помощи использования нескольких специализированных сервисов, одними из них являются:

Проверка оснований для ограничений въезда человека на территорию России.

Проверка подлинности паспортных данных.

И мигрантам, и работодателям, которые планируют трудоустроить мигранта, рекомендуется проверить паспорт на официальном сайте ГУВМ России.

Кроме того, на данном сайте есть возможность проверить срок действия заграничного паспорта, срок действия которого 5 лет, а также обычного паспорта гражданина РФ. Проверка паспорта и возможных ограничений на въезд или выезд на официальном сайте миграционной службы России дает возможность избежать различных сложностей, которые связаны с пересечением границы.

Следует помнить, что информация, содержащаяся в данном списке, носит только ознакомительный характер. Для того, чтобы получить официальный ответ, не запрещен ли въезд в страну тому или иному лицу, нужно сделать письменный запрос.

Однако, если речь заходит о штрафах для работодателя, нанимающего мигрантов, чёрный список и содержащаяся в нем информация не является 100% защитой от санкций. Сотрудник может и не состоять в этом списке, но, к примеру, иметь просроченный патент на работу. Или неправильно оформленные медицинские документы, или миграционную карту.

Чтобы с гарантией обезопасить себя от неприятных последствий, работодателям предлагается ряд услуг:

Миграционный аудит документов мигранта

Миграционный аудит документов иностранных работников включает в себя:

проверка сроков действия документов;

соответствие требованиям к иностранцам разных гражданств и статусов;

соотношение нюансов, послаблений и исключений к каждому отдельному документу;

итоговое заключение специалиста с подробным комментарием.

Миграционный аутсорсинг

Миграционный аутсорсинг— это передача на основании договора процесса оформления документов иностранных работников сторонней компании.

Ведение документов по миграционному аутсорсингу—это комплекс услуг, представляющих из себя помощь работодателю, у которого в штате есть трудовые мигранты. Штат профессионалов грамотно ведет кадровое делопроизводство в части исполнения миграционного законодательства РФ и учитывает все нюансы в работе с мигрантами.

Аутстаффинг

Вывод за штат (аутстаффинг) — это кадровая технология, которая позволяет работодателям использовать труд работников, не оформляя их в свой штат, то есть труд внештатных работников.

Вывести мигрантов за штат — это значит избавиться от ответственности и функций работодателя перед госорганами и при этом продолжать легально использовать иностранную рабочую силу.

Компания «МиграСтафф» проконсультирует вас по любой из предложенных схем и поможет подобрать самый выгодный вариант именно для вашей организации.