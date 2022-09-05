Увольнение иностранцев

Как правильно уволить мигранта и не нажить проблем

Подошло к концу лето кризисного 2022 года. Санкционное давление, неустойчивость экономики, растущая инфляция и цены — работодатели и их подчинённые столкнулись с рядом проблем. Одно из решений, способных поддержать предприятие на плаву — оптимизация штатных сотрудников.

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Как правильно уволить мигранта и не нажить проблем

Сокращение численности работников даётся нелегко, но иногда это единственная мера, способная помочь компании.

Сегодня мы разберемся, как правильно действовать работодателям, в штате которых трудятся иностранные сотрудники — мигранты из стран ближнего зарубежья. Ниже мы представим инструкцию, как правильно уволить мигранта и не нажить при этом проблем.

Несмотря на то, что увольнение всех граждан регулируется Трудовым кодексом, процедура расторжения трудовых отношений с иностранцем несколько отличается от общих положений.

При увольнении иностранного гражданина работодатель обязан уведомлять об этом ГУВМ МВД. Сделать это нужно в максимально короткие сроки.

Общий порядок увольнения иностранных граждан:

  1. Работодатель обязан оформить приказ о прекращении действия трудового договора по собственной форме или по специальной форме T-8 с указанием оснований и причин для увольнения;
  2. Следом — закрыть личную карточку сотрудника через заполнение раздела № 11 стандартной формы T-2 или соответствующего раздела в форме собственной разработки;
  3. Необходимо ознакомить иностранного сотрудника с составленным приказом с обязательным проставлением его подписи;
  4. Создать запись в личной карточке сотрудника;
  5. Внести запись об увольнении в трудовую книжку иностранного сотрудника;
  6. Обязательно уведомить МВД о разрыве трудового договора с иностранным гражданином в течение трёх суток.

На этом процесс увольнения иностранца можно считать завершенным.

Напомним, что уведомлять службу занятости и налоговые органы об увольнении иностранного сотрудника работодатель не обязан. Также не нужно снимать иностранца с учёта в миграционной службе, поскольку органы МВД обмениваются этими данными с налоговой службой и службой занятости самостоятельно.

Подытожим, на что работодателю стоит обратить внимание при увольнении мигранта:

  • Работодатель обязан уведомить органы МВД не позднее трёх суток с момента расторжения трудовых отношений с мигрантом.

Важно! Любая неточность или допущенная ошибка при оформлении уведомительного бланка, просроченное уведомление или же его полное отсутствие приведут к тому, что на организацию будет наложен штраф в размере до 1 миллиона рублей за каждого иностранного сотрудника. Кроме того, деятельность компании могут приостановить на срок до 90 дней.

Для снижения рисков штрафов и угроз деятельности компании, связанных с миграционными вопросами, работодатели могут облегчить себе задачу — обратиться в сторонние профессиональные организации. Команда специалистов поможет в решении ряда вопросов, касающихся иностранных сотрудников, в том числе их увольнения из компании.

К таким компаниям относится МиграСтафф, недавно разработавшая услугу «миграционный аутсорсинг» на выгодных для работодателей условиях.

Он представляет из себякомплекс услуг специально для компаний, в штате которых есть трудовые мигранты. Штат профессионалов грамотно ведет кадровое делопроизводство в части исполнения миграционного законодательства и учитывает все нюансы в работе с мигрантами.

Важно, что данная услуга полностью легальна и регулируетсягражданским кодексом Российской Федерации, а именно главой 39 ГК «Возмездное оказание услуг».

В пакет «Миграционный аутсорсинг» от компании МиграСтафф входит:

  • Аудит документов иностранных граждан.
  • Контроль за сроками разрешительных документов.
  • Оповещение Заказчика об окончании сроков и необходимости продления/замены документа.
  • Подготовка установленной существующим законодательством РФ уведомлений и прочей документации.
  • ПредоставлениеЗаказчику всех оригиналов документов.
  • Консультирование Заказчика по вопросам миграционного аутсорсинга в рабочие часы.

Если у вас остались вопросы по увольнению мигранта из организации или по другим темам в сфере миграции, обращайтесь к специалистам МиграСтафф.

МиграСтафф
МиграСтафф

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