Медкомиссия для мигранта: основные документы и правила

То есть, все приезжающие в Россию иностранцы, которые остаются в РФ дольше, чем на 90 суток, проходят медкомиссию. Это требование установил ФЗ № 274 от 01.07.2021.

Не нужно проходить медосмотр только гражданам Белоруссии.

Кроме того, помимо медкомиссии, иностранный сотрудник должен пройти:

снятие отпечатков пальцев (дактилоскопию);

(дактилоскопию); фотографирование.

Когда все процедуры пройдены, трудовой мигрант получает единый документ — зеленую карту.

Сегодня мы подробнее остановимся непосредственно на медицинской комиссии для трудовых мигрантов, рассмотрим основные необходимые документы и правила.

Кому и в каких случаях необходима медкомиссия?

Пройти медицинское обследование необходимо всем иностранцам, желающим жить и работать на территории России. Справка о состоянии здоровья включена в пакет обязательных документов, предоставляемых в соответствующие органы для оформления:

РВП (разрешения на временное проживание на территории РФ).

ВНЖ (вида на жительство в РФ).

Трудового патента.

С 1 марта 2022 года медосмотр проходит в порядке, утвержденном приказом Минздрава № 1079н от 19.11.2021.

Основной порядок медкомиссии мигрантов в 2022 году:

Перечень мест, где иностранец может пройти медкомиссию, четко регламентирован.

Это только лицензированные медицинские организации, которые имеют право на исследования по выявлению опасных заболеваний. Пройти медкомиссию в любой поликлинике или платной клинике нельзя.

Опасные заболевания перечислены в Приложении к Порядку проведения медосмотра. К ним относятся туберкулез, лепра, сифилис, ВИЧ и коронавирус. Также медосмотр выявляет факт употребления наркотиков.

Медицинские организации, проводящие медосмотр, определяют власти субъектов РФ.

Для прохождения медкомиссии понадобятся следующие документы: паспорт, миграционная карта и ее копия, для визовых иностранцев — виза и ее копия.

Справку (сертификат) об отсутствии ВИЧ выдает только муниципальная или государственная медицинская организация.

Медицинские заключения выдаются по единой форме — № 001-ИЗ.

Определен и срок выдачи результатов медкомиссии — не более 5 рабочих дней с момента обращения, при повторном химико-токсикологическом исследовании — не более 18 рабочих дней.

Какой срок действия справки мигранта?

Медицинское заключение и Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции действительны в течение трех месяцев с даты их выдачи.

Перечень врачей и анализов для иностранного гражданина

В процессе прохождения медицинской комиссии иностранные граждане проходят осмотр следующих специалистов:

Инфекционист.

Фтизиатр.

Дерматолог-венеролог.

Психиатр-нарколог.

Терапевт.

Кроме этого, понадобится флюорографический снимок лёгких.

Необходимые анализы:

Клинические анализы крови и мочи.

Анализ крови на ВИЧ.

Анализ крови на сифилис.

Анализ на коронавирус.

Анализ мочи на наркотики .

Перед анализом мочи на наркотические вещества не допускается применение психотропных, наркосодержащих, снотворных, бронхолитических и противокашлевых препаратов, а также транквилизаторов и анальгетиков.

Приводим список запрещенных препаратов перед сдачей анализа на наркотики:

Валокордин. Корвалол. Фенобарбитал. Нурофен плюс. Пенталгин. Пенталгин —Н. Коделак. Кодипронт. Кодтерпин. Седал — М. Седалгин нео. Терпинкод. Тетралгин. Каффетин и аналоги.

Если в результате комиссии у иностранного мигранта обнаружено заболевание из Перечня, утвержденного постановлением Правительства № 188 от 02.04.03, пациент должен продолжить обследование в профильном лечебном учреждении.

Если с трудовым мигрантом в РФ приехали дети, к ним тоже выдвигаются требования. Иностранные граждане до 15 лет обязаны иметь прививочный сертификат. В случае отказа родителей предоставить этот документ (или провести необходимую вакцинацию) справка для вида на жительство и временное проживание не выдается (приказ Минздрава № 384н).

Какие документы понадобятся для прохождения медосмотра?

Чтобы пройти медицинскую комиссию, иностранцам необходимо иметь при себе:

Паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык (или паспорт иностранного гражданина, оформленный на русском языке).

Миграционная карта или виза (и их копии).

Временная или постоянная регистрация по месту жительства в РФ.

Если иностранный гражданин не владеет русским языком, требуется сопровождение переводчика.

Результаты медкомиссии выдаются в следующей форме:

Медицинское заключение — форма утверждена в приложении 3 приказа Минздрава № 384н от 29.06.2015.

Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) — требования к нему утверждены приказом Минздрава от 09.01.2019 № 1н.

Все результаты медкомиссий должны вноситься в федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера. Это требование было утверждено Федеральным законом от 02.07.2021 № 357-ФЗ.

Зачем работодателю контролировать процесс медкомиссии иностранных сотрудников?

Прохождение медицинского осмотра и контроль за соблюдением этого требования иностранными сотрудниками касается и работодателя.

Если в его компании будет обнаружен иностранец без обязательного медицинского осмотра или со справками неверного образца, работодателю грозит штраф до 130 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф дойдет до 200 тыс. рублей или приостановления деятельности до 90 суток.

Кроме того, мигранту, который не пройдет нужные процедуры, будет сокращен срок пребывания вплоть до депортации.

Чтобы избежать ошибок и, как следствие, штрафов, касающихся медкомиссии иностранных сотрудников, работодатель может обратиться к услуге «миграционный аудит». Профессиональные миграционные эксперты проверят каждый документ мигранта, в том числе, медицинские документы, и вынесут вердикт на соответствие актуальным требованиям законодательства.

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