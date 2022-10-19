Медицинская книжка мигранта — правила оформления

Сегодня мы разберёмся, в каких случаях необходимо оформлять личную санитарную книжку иностранным гражданам.

Каким иностранным работникам необходима медицинская книжка

Личная медицинская книжка необходима всем иностранным гражданам, которые выполняют следующие виды работ:

производство, хранение, транспортировка и реализация пищевых продуктов и питьевой воды;

воспитание и обучение детей;

коммунальное и бытовое обслуживание граждан.

Кроме того, вышеупомянутые категории иностранных работников должны проходить профилактические медицинские осмотры на наличие инфекционных заболеваний и профессиональную гигиеническую подготовку (согласно 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 1.1 приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» (в ред. от 07.04.2009)). Каждый работодатель обязан организовывать для иностранных работников ликбезы по соблюдению гигиены.

Региональным властям предоставлено право вводить дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников.

Рассмотрим подробный перечень профессий, для которых требуется санкнижка мигранту, на примере Москвы. Данный перечень регулируется постановлением Правительства Москвы от 28.12.1999 № 1228 «Об обязательных профилактических медицинских осмотрах и гигиенической аттестации».

Постановление предусматривает, что иметь личные медицинские книжки для работы в Москве должны работники:

предприятий торговли продовольственными товарами и изделиями, предназначенными для контакта с продуктами питания и водой, продовольственных оптовых рынков;

торговли промышленными товарами для детей, парфюмерно-косметическими изделиями;

торговли промышленными товарами, в том числе вещевых рынков;

предприятий общественного питания, буфетов, киосков, пищеблоков всех учреждений и организаций;

кремово-кондитерских цехов, производств, детских молочных кухонь;

предприятий пищевых отраслей промышленности, баз и складов для хранения и реализации продовольственных товаров;

транспортных предприятий и частные лица, занятые перевозкой продовольственных товаров на всех видах транспорта (автомобильный, железнодорожный, авиа, речной, морской);

транспортных предприятий и частные лица, занятые перевозкой людей (водители такси, городской пассажирский транспорт), а также водители междугородных перевозок независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;

проводники пассажирских поездов дальнего следования, речного, морского и авиатранспорта;

учебно-воспитательных учреждений (общеобразовательных школ, детских домов, профессионально-технических училищ, техникумов, школ-интернатов, лицеев, колледжей);

сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждений (перед началом работы);

детских дошкольных учреждений (ясли, сады, дома ребенка, школы-интернаты, детские санаторные круглогодичные оздоровительные учреждения);

медицинские работники родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожденных, отделений для недоношенных;

медицинские работники лечебно-профилактических учреждений, санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и престарелых, а также научные сотрудники учреждений здравоохранения и лабораторий, непосредственно работающие с пациентами или биологическими материалами;

лечебно-профилактических учреждений по обслуживанию взрослого и детского населения, а также санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и престарелых, непосредственно связанные с питанием пациентов;

предприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения независимо от форм собственности (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косметические салоны, прачечные, химчистки, пункты приема белья, ремонтно-эксплуатационные управления);

горничные, уборщицы, администраторы, заведующие этажами гостиниц, общежитий, мотелей;

работники бассейнов и водолечебниц, отпускающие процедуры, спортивно-оздоровительных учреждений;

работники аптек, фармацевтических предприятий (заводы, фабрики и т. д.), занятые изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств;

работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети;

работники канализационных сетей и сооружений.

Где оформляется личная медицинская книжка мигранта. И какие сведения в нее вносятся

Для того, чтобы получить официальный документ, необходимо обратиться в центр гигиены и эпидемиологии или в любой профильный медицинский центр. Медкнижка может выдаваться как иностранному гражданину, так и работодателю.

Медицинский документ можно получить после предоставления в регистратуру следующих документов:

документ, подтверждающий личность иностранного гражданина;

заявление, согласно которому иностранный гражданин может получить медкнижку.

Кроме того, медкнижка содержит важные сведения не только о состоянии здоровья иностранного гражданина, но и:

о сделанных прививках;

о серьёзных заболеваниях, которые перенес работник;

о должностях, которые гражданин занимал до приема на работу;

данные медицинских осмотров, которые проходил иностранный гражданин.

Отчетность о выданных медицинских документах

Каждый иностранный гражданин, получивший медицинскую книжку, заносится в специальный реестр профильного медицинского учреждения.

После того, как иностранный гражданин получил медицинскую книжку, работодатель забирает у него данный медицинский документ и хранит у себя на протяжении всего периода трудовых отношений.

В случае увольнения мигранта работодатель обязан вернуть ему медицинский документ.

Сроки получения медицинского документа

В зависимости от того, куда иностранный гражданин или его работодатель обратились за получением медицинской книжки, медицинский документ выдается спустя 1-5 дней после прохождения планового осмотра в медицинском учреждении.

Ответственность за нарушения требований санитарного законодательства

Если работодатель принял на работу мигранта без медицинской книжки, ему грозит наказание. Согласно требованиям законов, официальный медицинский документ, подтверждающий состояние здоровья, должен быть у каждого иностранного гражданина, работающего в перечисленных в начале статьи областях.

К работодателю может быть применена административная или уголовная ответственность.

Административная ответственность

Работодатель может быть привлечен к административной ответственности (согласно ст. 6.3 КоАП) за следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов;

за отсутствие у подчиненного иностранного гражданина личной медицинской книжки;

за непрохождение или нарушение сроков и периодичности прохождения обязательного медосмотра;

отсутствие или нарушение гигиенического обучения и аттестации работников.

Размер административной ответственности зависит от объекта, где было выявлено правонарушение, и статуса лица, привлекаемого к ответственности.

За такое правонарушение предусмотрены денежные штрафы или административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил установлена ст. 236 УК.

Уголовная ответственность для работодателя наступает, если нарушение повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Наказания предусмотрены, начиная от крупного денежного штрафа, заканчивая лишением свободы ответственного лица на срок до пяти лет.

Наиболее распространенные нарушения санитарно-эпидемиологических правил

Рассмотрим наиболее распространенные нарушения санитарно-эпидемиологических правил разной степени тяжести:

работодатель принимает сотрудников на работу без личной медицинской книжки, т. е. без прохождения необходимого медицинского обследования, гигиенического обучения и аттестации;

работодатель допускает сотрудника к работе и только потом направляет на медицинский осмотр и оформление медкнижки;

работодатель нарушает сроки и периодичность прохождения сотрудниками медосмотров, гигиенического обучения и аттестации;

личные медицинские книжки оформляются с признаками фальсификации;

в личную медкнижку вносятся недостоверные данные о прохождении медосмотров.

Следует отметить, что ошибки такого рода могут допускаться и случайно. Как правило, оформление санитарных книжек для мигрантов лежит в зоне ответственности кадровика или прораба. Человеческий фактор, например забывчивость сотрудника или слишком большой объём работы, могут привести к непоправимым последствиям.

На помощь работодателям могут прийти специально обученные миграционные специалисты. Компания «МиграСтафф» располагает полным комплексом услуг для работодателя, в том числе помощью с оформлением санитарных (медицинских) книжек мигрантам.