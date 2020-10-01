Можно ли въехать в Россию, если границы закрыты

В последнее время одним из самым задаваемых вопросов нашей компании, стал вопрос*: Когда, наконец, откроются все границы, и сотрудники — иностранные граждане —смогут въехать в РФ?

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К сожалению, точная дата до сих пор неизвестна, ожидается, что все ограничения снимут, когда обстановка окончательно стабилизируется, по нашим прогнозам, это произойдет ближе к декабрю.

Однако уже сейчас у иностранных граждан есть возможность въехать в РФ. Оформить приглашение на въезд работодатель может, обратившись в Федеральный орган исполнительной власти, этот орган передаст сведения в ФСБ и МВД России, и уже после МВД уведомит компанию о возможности оформления приглашения и примет документы, необходимые для получения приглашений на въезд в РФ.

Что же касается уже открытых границ, то на 1 октября 2020 года границы открыты со следующими странами:

Великобритания;

Танзания;

Турция;

Швейцария;

Египет;

Мальдивы;

Объединенные Арабские Эмираты;

Абхазия;

Донецкая и Луганская народные республики;

Казахстан;

Белоруссия;

Киргизия.

Однако есть хорошая новость для иностранных граждан, у которых имеется вид на жительство на территории РФ или супруг и дети с российским гражданством, — они могут въехать в Россию несмотря на все ограничения.

Стоит обратите ваше внимание еще на один момент!

Есть нюансы на въезд по странам с визовым режимом, а именно:

для того, чтобы въехать в РФ, у иностранца должна быть виза, которую можно оформить по приглашению.

Что же касается иностранных граждан, то им главной рекомендацией будет:

перед вылетом не забывать уточнять нормы санитарной безопасности по каждому направлению! Все иностранцы, которые прилетают в Россию должны иметь отрицательный тест на короновирус. Его нужно сдать не ранее, чем за три дня до прибытия.

На сегодня у нас все, желаем вам здоровья и успехов в работе,

с уважением ваш «АТМ».

*Согласно Распоряжению Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию, приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений», введенного в целях защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, въезд на территорию Российской Федерации иностранных граждан ограничен.