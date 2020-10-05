Обязан ли работодатель принимать меры по вакцинации иностранных сотрудников

Название статьи выбрано неслучайно — это тот самый вопрос, с которым в офис «Альянс Трудовая Миграция» (Литейный пр-кт, д. 26, этаж 5, офис 519) приходят клиенты.

Какие именно обязанности ложатся на работодателя, расскажем в сегодняшней статье.

Руководителям надлежит организовать работу по выявлению не привитых против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории субъекта Российской Федерации*.

Документом, подтверждающим наличие прививки от кори, может являться сертификат о профилактических прививках по форме 156/у-93.

Если у мигранта отсутствует прививочный сертификат или иные сведения о прививках, то работодатель должен:

обеспечить прохождение вакцинации или анализа на антитела, для этого работодатель может заключить договор с медицинской компанией;

после заключения договора с медицинской компанией, требуется письменно уведомить иностранного сотрудника о необходимости пройти вакцинацию и получить от него согласие;

иметь «на руках» сертификат о прививках, полученный на родине и переведенный на русский язык.

Мы готовы помочь в организации вакцинации вашим сотрудникам или прохождении анализа на антитела, заявки можно оставлять по телефону: 8 (812) 640 95 04.

Если возникает ситуация, когда сложно определить: делал ли сотрудник вакцинацию или нет, из-за отсутствия подтверждающей о прививке справке, то стоит учитывать следующее:

обязательная вакцинация от кори проводилась по всему миру, и прививки ставились в детстве!

Так что есть вероятность, что сотрудник уже делал прививку, но предъявить доказательства не может. В таком случаем ему необходимо сдать анализы на антитела от кори, по анализу будет видно: делал ли иностранец прививку или нет. Этот анализ может выступать подтверждающим документом.

Если прививка все же ранее не делалась, то необходимо ее будет сделать.

Штрафы

Работодателей, которые не приняли меры по вакцинации сотрудников, органы СЭС могут оштрафовать за невыполнение противоэпидемических мероприятий. В постановлении сказано, что в случае игнорирования противоэпидемических мероприятий юридическим лицом или ИП, на него накладывается штраф от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности компании до 90 суток.

Надеемся, что вы не допустите ошибок в работе, а если вдруг возникнут вопросы, мы всегда на связи,

с уважением ваш «Альянс ТМ».

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации» регламентирует, что работодатели обязаны в срок до 31.12.2020 года обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных иностранных работников, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее. Исключений нет, вакцинацию должен пройти каждый устроенный в компанию сотрудник.