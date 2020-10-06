Хочу казаха оформить

Жители Казахстана относятся к гражданам ЕАЭС, поэтому есть ряд преимуществ в их оформлении:

не нужно получать квоту, разрешение на привлечение, патент или разрешение на работу;

весь процесс трудоустройства граждан из Казахстана максимально приближен к оформлению российских граждан;

регистрировать сотрудников из Казахстана можно в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию, а значит, ставить сотрудника на миграционный учет можно без спешки.

При оформлении в штат компании гражданина из Казахстана понадобятся следующие документы:

Заграничный паспорт. Миграционная карта с целью въезда «Работа» (кроме белорусов, потому что им не требуется миграционная карта). СНИЛС. ИНН. Полис ОМС или ДМС. Миграционный учет (он должен быть, если иностранный гражданин пребывает в РФ более 30 дней с даты въезда).

Если документы нового сотрудника в порядке, то можно приступать к оформлению:

между работодателем и иностранным гражданином заключается трудовой договор,

отправляется уведомление о заключении трудового договора,

продлевается миграционный учет по адресу принимающей стороны (в качестве принимающей стороны могут выступать, как физические, так и юридические лица) на срок действия трудового договора, но не более чем на 1 год с даты въезда.

Обратите внимание, что уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином нужно отправить в МВД не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.

В случае, если у иностранного сотрудника нет миграционного учета, и вы выступаете в качестве принимающей стороны, тогда ставить сотрудника на миграционный учет нужно именно вам:

если это первая виза, то в течение 30 дней с момента прибытия в РФ,

в ином случае — 7 дней.

Нельзя обойти стороной и «любимую» всеми тему — штрафы. За неправильное оформление сотрудника из Казахстана вам грозит:

Неправильно или не вовремя уведомили УВМ ГУ МВД о заключении и расторжении договора с иностранным гражданином, штраф — до миллиона рублей. Нарушили миграционной учет как принимающая сторона (здесь подразумевается следующее: если компания работодатель является принимающей стороной, но иностранный гражданин не проживает по указанному в документах адресу), штраф за каждую незаконную постановку на учет — 400-500 тысяч рублей, а в некоторых случаях руководитель предприятия может привлечься к уголовной ответственности.

Если после прочтения статьи у вас возникли сомнения в том, правильно ли вы оформили нового сотрудника, а может быть, не нового, но не менее ценного, тогда рекомендуем вам провести миграционный аудит.

На данный момент — это, наверное, самый эффективный способ определить, насколько хорошо в компании ведется миграционный учет,

с уважением ваш «Альянс ТМ».