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Альянс Трудовая Миграция

Хочу казаха оформить

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Жители Казахстана относятся к гражданам ЕАЭС, поэтому есть ряд преимуществ в их оформлении:

  • не нужно получать квоту, разрешение на привлечение, патент или разрешение на работу;
  • весь процесс трудоустройства граждан из Казахстана максимально приближен к оформлению российских граждан;
  • регистрировать сотрудников из Казахстана можно в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию, а значит, ставить сотрудника на миграционный учет можно без спешки.

При оформлении в штат компании гражданина из Казахстана понадобятся следующие документы:

  1. Заграничный паспорт.
  2. Миграционная карта с целью въезда «Работа» (кроме белорусов, потому что им не требуется миграционная карта).
  3. СНИЛС.
  4. ИНН.
  5. Полис ОМС или ДМС.
  6. Миграционный учет (он должен быть, если иностранный гражданин пребывает в РФ более 30 дней с даты въезда).

Если документы нового сотрудника в порядке, то можно приступать к оформлению:

  • между работодателем и иностранным гражданином заключается трудовой договор,
  • отправляется уведомление о заключении трудового договора,
  • продлевается миграционный учет по адресу принимающей стороны (в качестве принимающей стороны могут выступать, как физические, так и юридические лица) на срок действия трудового договора, но не более чем на 1 год с даты въезда.

Обратите внимание, что уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином нужно отправить в МВД не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.

В случае, если у иностранного сотрудника нет миграционного учета, и вы выступаете в качестве принимающей стороны, тогда ставить сотрудника на миграционный учет нужно именно вам:

  • если это первая виза, то в течение 30 дней с момента прибытия в РФ,
  • в ином случае — 7 дней.

Нельзя обойти стороной и «любимую» всеми тему — штрафы. За неправильное оформление сотрудника из Казахстана вам грозит:

  1. Неправильно или не вовремя уведомили УВМ ГУ МВД о заключении и расторжении договора с иностранным гражданином, штраф — до миллиона рублей.
  2. Нарушили миграционной учет как принимающая сторона (здесь подразумевается следующее: если компания работодатель является принимающей стороной, но иностранный гражданин не проживает по указанному в документах адресу), штраф за каждую незаконную постановку на учет — 400-500 тысяч рублей, а в некоторых случаях руководитель предприятия может привлечься к уголовной ответственности.

Если после прочтения статьи у вас возникли сомнения в том, правильно ли вы оформили нового сотрудника, а может быть, не нового, но не менее ценного, тогда рекомендуем вам провести миграционный аудит.

На данный момент — это, наверное, самый эффективный способ определить, насколько хорошо в компании ведется миграционный учет,

с уважением ваш «Альянс ТМ».

 