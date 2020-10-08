Новая форма уведомления об убытии иностранца

В миграционном законодательстве снова произошли изменения, с 12 октября 2020 г. вступает в силу приказ МВД России № 641 от 14.09.2020 г.

«Об утверждении формы уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания, перечня сведений, содержащихся в указанном уведомлении, требований к его оформлению, порядка его направления в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, а также срока хранения копии указанного уведомления в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг или организации федеральной почтовой связи».

Этот приказ утверждает:

форму уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания,

перечень сведений, содержащихся в уведомлении,

требования к оформлению уведомления,

порядок направления в орган миграционного учета уведомления, в том числе в электронной форме, а также срок хранения копии указанного уведомления в МФЦ или организации федеральной почтовой связи.

По всем вопросам, касающимся правильности заполнения уведомления об убытии, обращайтесь к нашим сотрудникам: 8 812 640 95 04,

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