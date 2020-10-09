За работу не по профессии - штраф

Важно ли, чтобы при приеме на работу иностранного сотрудника с патентом должность, на которую его оформляют, совпадала с той, что указана в патенте?

Если вы не хотите получить штраф, то важно: иностранный сотрудник может работать только по профессии, которая прописана в патенте!

Если же случилось так, что иностранец все же работает по другой профессии, то тогда и иностранному сотруднику и работодателю грозит штраф:

Размер штрафа для иностранца от 2000 рублей до 5000 рублей. Размер штрафа для работодателя:

на должностных лиц от 25000 рублей до 50000 рублей,

на юридических лиц - от 250000 рублей до 800000 рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Поэтому работодателю не меньше чем иностранцу важно следить за тем, что именно указано в патенте. Если в патенте указана профессия, по которой работодатель не может принять иностранного сотрудника, то и для этой ситуации есть решение.

Профессию в патенте можно изменить (это называется «внести изменения в патент»), но сделать это нужно в кратчайшие сроки!

Смена профессии в патенте – платная услуга, поэтому прежде, чем оформлять патент, работодателю и сотруднику нужно согласовать, какую именно профессию указывать. В противном случае, снова придется тратить время и деньги на внесение изменений в патент.

Если вы все же столкнулись с проблемой смены профессии, мы сможем вам помочь в решении этой проблемы, звоните: 8 (812) 640 95 04,

с уважением ваш «Альянс ТМ».