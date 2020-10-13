Что нужно успеть работодателю до 15 декабря

В сегодняшней статье мы расскажем, как долго может пребывать иностранный гражданин на территории РФ, не нарушая закон, продлены ли сроки нахождения в России из-за пандемии, что это за дата в миграционном учете — 15 декабря.

Согласно указу*, течение сроков временного пребывания иностранного гражданина и сроков постановки на учет по месту пребывания в период до 15 декабря 2020 г. приостановлено.

Что это значит?

Приостанавливаются сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев в России, сроки, на которые они поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекали в указанный период. В течение этого срока иностранцев не выдворяют за нарушения, их документы не аннулируют.

В обычных условиях срок временного пребывания для безвизового иностранного гражданина не должен превышать девяносто суток из ста восьмидесяти, но во время пандемии короновируса срок девяносто суток из ста восьмидесяти не отсчитывается.

Для визовых иностранцев: если срок визы истек в период с 15 марта по 15 декабря 2020 г., то старая виза является действительной в течение 276 дней с даты окончания срока действия без необходимости оформления транзитной визы.

И главный вопрос по этой теме! Что же будет после 15 декабря? Дадут ли время на продление/переоформление документов иностранцам, сроки которых истекли?

На этот вопрос мы не может ответить однозначною. Ведь очевидно, что после 15 декабря отделения МВД будут переполнены теми, кому нужно продлить документы, и все могут просто не успеть. К тому же высока вероятность, что выписывание постановлений о выдворении и аннулирование документов начнется сразу с 16 декабря.

Поэтому если в вашей компании есть сотрудники, которые до сих пор не привели свои документы в порядок или не знают, как это делается, звоните нам: 8 (812) 640 95 04,

с уважением ваш «Альянс ТМ».

* Указ Президента РФ от 23.09.2020 № 580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»