Чек-лист: что должен знать миграционный специалист

Не зря говорят, что нет предела совершенству, особенно в такой быстроменяющейся теме, как миграционное законодательство. Предлагаем вам ознакомиться с рядом вопросов, которые позволят вам определить уровень компетентности сотрудника, занимающего миграционным учетом в вашей компании. На каждый вопрос есть ответ от юристов нашей компании, поэтому после того, как вы ответите на вопросы самостоятельно, вы сможете использовать список как чек-лист.

1. Знаете ли Вы сроки постановки на первичный миграционный учет иностранцев после въезда в РФ?

Для граждан Украины, Молдовы, Узбекистана и Азербайджана, а также всех визовых иностранных граждан — 7 рабочих дней — п. 3 ст. 20 ФЗ-114 от 18.07.2006 и пп.1,2 п.3 ст. 20 ФЗ-109 от 18.07.2006 г.;

Для стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) — 30 календарных дней — п.6 ст. 97 «Договора о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014);

Для граждан Таджикистана — 15 календарных дней — п. 1 ст. 1 «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории Российской Федерации».

2. В какие государственные органы можно сдавать документы на оформление миграционного учета?

Первичный учет после въезда может принимать МВД, МФЦ и почтовые отделения;

Внесение изменений по изменению срока пребывания для патентов (продление по чекам) — только МВД и МФЦ;

Внесение изменений по изменению срока пребывания для ЕАЭС — только МВД.

3. На какой срок должны заключаться трудовые договора с иностранными сотрудниками? (на основании ст. 327.1 гл. 50.1 ТК РФ)

Бессрочные трудовые договоры;

Срочные трудовые договоры ТОЛЬКО если есть основания, прописанные в ст. 59 ТК РФ.

4. В какой срок и какие государственные органы должны быть уведомлены о заключении и расторжении трудового или гражданско-правового договора с иностранными сотрудниками?

Только органы МВД в течение 3 рабочих дней с даты заключения или расторжения договора (п.8 ст. 13 ФЗ-115 от 25.07.2002).

5. Может ли иностранный сотрудник с патентом в одном регионе работать в другом? Например, сотрудник с патентом по Санкт-Петербургу работать в Ленинградской области?Нет, согласно п.16 ст. 13.3 ФЗ-115 от 25.07.2002 г.

6. Можно ли отправлять в командировку в другой регион иностранных граждан с патентом?

Нет. Командировать можно только иностранных сотрудников с разрешением на работу или разрешением на временное проживание по профессиям, прописанным в Приказе от 28 июля 2010 года № 564н.

7. В какой срок необходимо внести изменения в миграционный учет после оплаты очередного авансового платежа по патенту иностранным сотрудником?

В течение 3 рабочих дней с даты оплаты очередного платежа. п. 42 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 N 9.

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