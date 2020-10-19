Более тысячи работодателей и иностранных граждан пострадали от рук злоумышленников

Многие работодатели уверены, что миграционный учет в их компании ведется на должном уровне: кадровые специалисты ответственно относятся к оформлению иностранных сотрудников, а бухгалтера соблюдают сроки подачи уведомлений и отчетов.

Но к сожалению, сегодня нам придется развеять ваше спокойствие и уверенность сообщением, что возможно именно вашей компании грозят огромные штрафы!

При последних проверках МВД России выявило, что на фиктивном миграционном учете стоит более тысячи иностранных граждан. Ни иностранные граждане, ни их работодатели даже не подозревали, что с документами что-то не так.

По оперативным данным злоумышленники, пользуясь полной неосведомленностью иностранных граждан в области миграционного законодательства, оказывали мигрантам консультационные услуги и изготавливали поддельные документы, необходимые для пребывания на территории РФ.

Злоумышленники вносили ложные сведения о принимающей стороне и адресе постановки на миграционный учет с дальнейшим внесением ложных сведений в заявления об оформлении и переоформлении патентов на временную трудовую деятельность.

По поддельным документам ежемесячно оформлялось более ста граждан из стран СНГ. В общей сложности на фиктивный миграционный учет было поставлено свыше тысячи иностранцев!

Казалось бы, как это касается работодателя. Но мы напоминаем, что даже если работодатель не знает о том, что документы сотрудника недействительны, он все равно использует труд мигранта, в данном случае — незаконно.

Следовательно, вам как работодателю грозят штрафы. Например, если у вашего сотрудника недействительный патент, то вас могут оштрафовать на 800 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок от 14 до 90 суток.

Поэтому необходимо выработать план действий, чтобы обезопасить себя и сотрудников:

Убедиться, что документы вашего сотрудника в порядке. Для этого необходимо провести миграционный аудит, т.е. передать все документы ваших иностранных сотрудников на проверку юристам. Взять область миграционного учета под свой контроль. Вам нужно следить за тем, чтобы документы сотрудника были оформлены в соответствии с законодательством или доверить оформление документов добросовестной компании. Успевать за изменениями в миграционном учете. Своевременно проходить курсы по повышению квалификации, следить за новостями в миграционном учете.

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