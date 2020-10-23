Беглов предсказывает ухудшение дел бизнеса

С каждым месяцем этого года из-за экономического кризиса, вызванного короновирусом, в компаниях сильно падают обороты денежных средств. Из-за этого невероятно высок процент потери штатных специалистов, которым просто нечем платить зарплату.

Но не вести миграционный учет в компании нельзя, как минимум из-за того, что штрафы в этой области достигают 1 млн. руб.

Как сэкономить деньги на миграционном учете, но быть уверенным, что все документы в порядке?

Сегодня мы расскажем вам о таком способе ведения миграционного учета, как миграционное сопровождение.

Что такое миграционное сопровождение:

Проверка документов иностранных сотрудников. Компания, которая ведет миграционное сопровождение, устраняет ошибки, осуществляет миграционную проверку сотрудника до приема его на обслуживание. Контроль сроков исполнения и действия документов. Вас заранее оповещают об окончании действия документов и своевременно оформляют новые. Экспертный анализ миграционной ситуации в разных сферах деятельности. Компания, которая ведет миграционное сопровождение, предоставляет оптимальное решение в виде консультаций. Судебное делопроизводство, адвокат при возникновении претензий со стороны проверяющих органов в отношении миграционной сферы. Оплата штрафов. Если в ходе проверки у вас выявлены нарушения миграционного законодательства, то по договору их будет оплачивать компания, которая обеспечивает вам миграционное сопровождение.

Стоит обратить внимание еще на один важный аспект, с которого мы начали сегодняшнюю статью.

Миграционное сопровождение экономически выгоднее штатного сотрудника!

Если в цифрах, то:

зарплата штатного сотрудника: ~35 — 40 000 руб.; налоги: ~7 — 8 000 руб.; общие расходы на содержание рабочего места: ~ 5 — 7 000 руб.

Итого: 47 — 55 000 руб.

команда экспертов, которая будет у вас вести миграционное сопровождение

~ 20 — 40 000 руб.

При этом такие вопросы, как:

опыт специалистов;

компетентность специалистов;

личная ответственность специалистов;

материальная ответственность компании по договору;

стабильность работы

при миграционном сопровождении будут закрыты.

Желаем вам не поддаваться всеобщей панике и всегда находить альтернативные пути решения вопросов,

с уважением ваш «Альянс ТМ».