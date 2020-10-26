Почему в регионах невозможно вести миграционный учет?

Мы ни в коем случае не хотим сказать, что в регионах не ведется учет или к нему подходят недостаточно серьезно и ответственно.
Просто мы обратили внимание на то, что в регионах, как правило, меньше доступной информации, особенно касающейся такой темы, как миграционное законодательство.
Часто клиенты из регионов обращаются к нам именно за консультацией, потому что не могут найти в штат компании хороших специалистов, в то время как размеры штрафов за неправильное ведение миграционного учета достигают одного миллиона рублей.
Поэтому сегодня мы подробно остановимся на том, как вам проверить документы иностранного сотрудника и быть спокойным, что с миграционным учетом в компании все в порядке.
1. Проведите миграционный аудит всех документов:
- отправьте проверяющей вас компании все документы иностранных сотрудников,
- получите независимое экспертное заключение юриста,
- ознакомьтесь с предоставленным перечнем нарушений со ссылкой на законодательный акт,
- получите рекомендации по приведению документооборота в соответствии с законами РФ.
2. Определиться: можете ли вы привести свой миграционный учет в порядок на основании рекомендаций, полученных от аудитора.
Если в заключении от аудитора слишком много нарушений, и вы не уверены, что справитесь самостоятельно, то переходите к следующему пункту.
3. Встать на удаленное сопровождение.
Удаленное сопровождение — помощь в ведении миграционного учета (в первую очередь предназначенное для регионов).
Здесь всегда с вами на связи будет миграционный специалист, который не только укажет, на что стоит обратить внимание в миграционном учете, но и отследит сроки документов, оповестит об изменениях в миграционном законодательстве, подключит юриста, если будет намечаться проверка МВД.
Подробнее об удаленном миграционном сопровождении вы можете узнать у специалистов нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04.
Кроме этого, мы советуем подписаться на наш закрытый WhatsApp-чат, где мы ежедневно публикуем миграционные новости, чтобы помочь вам разобраться в миграционном учете и не бояться нанимать иностранных сотрудников в штат.
Желаем вам успехов в работе,
с уважением «Альянс ТМ».