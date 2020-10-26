Почему в регионах невозможно вести миграционный учет?

Мы ни в коем случае не хотим сказать, что в регионах не ведется учет или к нему подходят недостаточно серьезно и ответственно.

Просто мы обратили внимание на то, что в регионах, как правило, меньше доступной информации, особенно касающейся такой темы, как миграционное законодательство.

Часто клиенты из регионов обращаются к нам именно за консультацией, потому что не могут найти в штат компании хороших специалистов, в то время как размеры штрафов за неправильное ведение миграционного учета достигают одного миллиона рублей.

Поэтому сегодня мы подробно остановимся на том, как вам проверить документы иностранного сотрудника и быть спокойным, что с миграционным учетом в компании все в порядке.

1. Проведите миграционный аудит всех документов:

отправьте проверяющей вас компании все документы иностранных сотрудников,

получите независимое экспертное заключение юриста,

ознакомьтесь с предоставленным перечнем нарушений со ссылкой на законодательный акт,

получите рекомендации по приведению документооборота в соответствии с законами РФ.

2. Определиться: можете ли вы привести свой миграционный учет в порядок на основании рекомендаций, полученных от аудитора.

Если в заключении от аудитора слишком много нарушений, и вы не уверены, что справитесь самостоятельно, то переходите к следующему пункту.

3. Встать на удаленное сопровождение.

Удаленное сопровождение — помощь в ведении миграционного учета (в первую очередь предназначенное для регионов).

Здесь всегда с вами на связи будет миграционный специалист, который не только укажет, на что стоит обратить внимание в миграционном учете, но и отследит сроки документов, оповестит об изменениях в миграционном законодательстве, подключит юриста, если будет намечаться проверка МВД.

Подробнее об удаленном миграционном сопровождении вы можете узнать у специалистов нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04.

Кроме этого, мы советуем подписаться на наш закрытый WhatsApp-чат, где мы ежедневно публикуем миграционные новости, чтобы помочь вам разобраться в миграционном учете и не бояться нанимать иностранных сотрудников в штат.

Желаем вам успехов в работе,

с уважением «Альянс ТМ».