Какой процент взносов надо платить за иностранного работника

Вопрос социального страхования сложный сам по себе , а здесь еще все усугубляется тем, что у иностранцев могут быть разные статусы, и вопросы их оформления и ведения регулируются множеством законов.

Поэтому многие компании так не хотят нанимать мигрантов, хотя зачастую нуждаются в их труде.

Давайте разберемся обоснованы ли эти страхи и какой размер взносов компания-работодатель должна платить за иностранного сотрудника.

Начнем со взносов в Пенсионный фонд (ПФР), в Фонд Обязательного медицинского страхования (ФОМС) и в Фонд Социальных страхования (ФСС).

Как мы уже сказали выше, размер отчислений будет зависеть от правового положения иностранца в России.

1. Для граждан ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия):

Отчисления в ПФР — 22%;

Отчисления в ФСС — 2,9% (обязательное социальное страхование данной категории граждан осуществляется наравне с гражданами России);

Отчисления в ФОМС — 5,1 %.

Получается, что отчисления для граждан ЕАЭС аналогичны тем, что предусмотрены для граждан России.

2. По иностранцам, имеющим ВНЖ/РВП, а также имеющим статус беженца, предусмотрены тарифы как для российских граждан:

ПФР — 22%,

ФСС — 2,9%

ФОМС — 5,1%.

3. За граждан, работающих в России по патенту, следующие ставки взносов:

ПФР — 22%,

ФСС — 1,8%,

ФОМС — 0%.

Что мы видим: для некоторых категорий иностранных граждан взносы в Фонды будут даже меньше, чем для российских граждан, а, следовательно, можно не бояться оформлять иностранца в штат. Но если эта тема все же кажется непосильной, то вы можете обратиться к нашим специалистам и перевести свою компанию на миграционное сопровождение.

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с уважением, «Альянс ТМ»