Какой процент взносов надо платить за иностранного работника

Вопрос социального страхования сложный сам по себе , а здесь еще все усугубляется тем, что у иностранцев могут быть разные статусы, и вопросы их оформления и ведения регулируются множеством законов.
Поэтому многие компании так не хотят нанимать мигрантов, хотя зачастую нуждаются в их труде.
Давайте разберемся обоснованы ли эти страхи и какой размер взносов компания-работодатель должна платить за иностранного сотрудника.
Начнем со взносов в Пенсионный фонд (ПФР), в Фонд Обязательного медицинского страхования (ФОМС) и в Фонд Социальных страхования (ФСС).
Как мы уже сказали выше, размер отчислений будет зависеть от правового положения иностранца в России.
1. Для граждан ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия):
- Отчисления в ПФР — 22%;
- Отчисления в ФСС — 2,9% (обязательное социальное страхование данной категории граждан осуществляется наравне с гражданами России);
- Отчисления в ФОМС — 5,1 %.
Получается, что отчисления для граждан ЕАЭС аналогичны тем, что предусмотрены для граждан России.
2. По иностранцам, имеющим ВНЖ/РВП, а также имеющим статус беженца, предусмотрены тарифы как для российских граждан:
- ПФР — 22%,
- ФСС — 2,9%
- ФОМС — 5,1%.
3. За граждан, работающих в России по патенту, следующие ставки взносов:
- ПФР — 22%,
- ФСС — 1,8%,
- ФОМС — 0%.
Что мы видим: для некоторых категорий иностранных граждан взносы в Фонды будут даже меньше, чем для российских граждан, а, следовательно, можно не бояться оформлять иностранца в штат. Но если эта тема все же кажется непосильной, то вы можете обратиться к нашим специалистам и перевести свою компанию на миграционное сопровождение.
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с уважением, «Альянс ТМ»