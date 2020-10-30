Визовый сотрудник – цель въезда техобслуживание

Виза техобслуживание — виза в Россию для иностранных специалистов, которые будут обслуживать, ремонтировать и налаживать оборудование, которое поставлялось в Россию зарубежными компаниями.

Таким иностранцам нужно получить визу в Россию, где будет стоять цель въезда - «техобслуживание». Если цель указана неверно, то это приведет к депортациям иностранца и запрету въезда на территорию РФ в течение 5 лет, а принимающей стороне грозит штраф в размере 500 000 руб.

Преимущества такой визы:

иностранному гражданину не требуется разрешение на работу,

виза может быть однократной, двукратной (срок до трех месяцев), многократной (срок от шести до двенадцати месяцев).

Такая виза дает иностранному сотруднику право:

присутствовать на производственных территориях предприятий, в производственных помещениях компаний,

производить пуско-наладочные работы оборудования,

проводить ремонт и обслуживание оборудования.

Виза техобслуживание дает право иностранному гражданину привозить на территорию РФ специфическое оборудование и инструменты для диагностики и ремонта.

Согласно миграционному законодательству по визе техобслуживание в период карантина можно пригласить сотрудника несмотря на ограничения, связанные с пересечением границ.

Чтобы вызвать такого сотрудника, вы должны оформить ему приглашение. Приглашение с целью въезда техобслуживание оформляется только на бланках МВД или МИД.

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с уважением, «Альянс ТМ».