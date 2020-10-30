Границы в Россию открытые — закрытые

Один из вопросов, который не перестает быть актуальным: когда откроются границы и как въехать в Россию.
Разберем эту тему, сегодня поговорим о визовых странах.
Начнем с главного. Сейчас ОФИЦИАЛЬНО открыты границы России с:
- Танзанией,
- Турцией,
- Великобританией,
- Швейцарией,
- Японией.
Что это значит: с особыми сложностями (период пандемии и возникают дополнительные проверки документов со стороны МВД), вы можете оформить визу. НО! Визы оформляются только для туристических и деловых целей.
Как пересечь границу визовому иностранцу, чтобы работать в России в период пандемии?
К сожалению, никак. Иностранец может прилететь в Россию работать только, если выполняется один из пунктов:
- есть родственники в России,
- он имеет статус высококвалифицированного специалиста,
- прилетает по визе техобслуживание.
Стоит отметить: что иностранные граждане других стран (здесь имеются ввиду государства, с кем в РФ не возобновлено авиасообщение), также могут прилетать в Россию по работе, если они относятся к любой из вышеперечисленных категорий.
На данный момент других способов, чтобы прилететь в Россию по работе — нет. Так и получается, что границы вроде бы и открыты, но продолжают быть закрытыми.
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с уважением, "Альянс ТМ".