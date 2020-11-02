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Альянс Трудовая Миграция
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Особенности продления патента иностранцам в 2020

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Сегодня разберем такую важную тему, как продление патента и рассмотрим особенности получения этого документа в 2020 году.

Начнем со списка документов, необходимого для получения патента:

  1. Заявление о переоформлении патента иностранному гражданину.
  2. Действующий патент и своевременно оплаченные по нему чеки (за 12 месяцев).
  3. Заграничный паспорт.
  4. Нотариальный перевод паспорта.
  5. Миграционная карта.
  6. Миграционный учет.
  7. Полис ДМС на следующий год.
  8. ИНН.
  9. Медицинский сертификат об отсутствии определенных заболеваний (наркомании и инфекционных заболеваний из установленного списка) и ВИЧ-инфекции.
  10. Сертификат о сдаче тестирования на знание русского языка или аттестат/диплом, полученный до 1991 года.
  11. Чек об уплате налога по новому патенту.
  12. Договор, на основании которого осуществляется трудовая деятельность, заверенный печатью компании.
  13. Уведомление о заключении трудового договора, заверенное печатью компании.
  14. Ходатайство работодателя о переоформлении патента иностранному гражданину (ходатайство — документ от работодателя, на основании которого иностранному гражданину можно продлить патент).

Особенности продления патента иностранным гражданам в 2020

  1. Самое важное: патент в 2020 году можно продлевать, не покидая территорию РФ (неограниченное количество раз *).
  2. Подать полный пакет документов нужно за месяц или полтора до окончания действия текущего патента.
  3. Необходимо проверить чеки на читабельность и своевременность оплаты. Именно чеки часто приводят к тому, что иностранному гражданину отказывают в продлении патента. Если с чеком что-то не так, то следует получить в банке дубликаты.

Если вам необходимо оформить или продлить патент, то обращайтесь за помощью к нашим специалистам по телефону: 8 812 640 95 04.

Как именно мы решаем вашу проблему:

  1. Вы отправляете нам в электронном виде сканы документов.
  2. Юрист «Альянс ТМ» проверяет комплектность, сроки документов и готовит для вас заключение, в котором будет сформирован список недостающих документов и подобраны наилучшие даты для своевременной подачи на продление патента.
  3. Производится оплата услуги (удобным для вас способом).
  4. Личное присутствие иностранного гражданина требуется при необходимости прохождения тестирования, при подаче документов и получении патента, при прохождении медицинской комиссии.

с уважением «Альянс ТМ».

* Указ Президента РФ от 23.09.2020 № 580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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