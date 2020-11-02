Особенности продления патента иностранцам в 2020

Сегодня разберем такую важную тему, как продление патента и рассмотрим особенности получения этого документа в 2020 году.

Начнем со списка документов, необходимого для получения патента:

Заявление о переоформлении патента иностранному гражданину. Действующий патент и своевременно оплаченные по нему чеки (за 12 месяцев). Заграничный паспорт. Нотариальный перевод паспорта. Миграционная карта. Миграционный учет. Полис ДМС на следующий год. ИНН. Медицинский сертификат об отсутствии определенных заболеваний (наркомании и инфекционных заболеваний из установленного списка) и ВИЧ-инфекции. Сертификат о сдаче тестирования на знание русского языка или аттестат/диплом, полученный до 1991 года. Чек об уплате налога по новому патенту. Договор, на основании которого осуществляется трудовая деятельность, заверенный печатью компании. Уведомление о заключении трудового договора, заверенное печатью компании. Ходатайство работодателя о переоформлении патента иностранному гражданину (ходатайство — документ от работодателя, на основании которого иностранному гражданину можно продлить патент).

Особенности продления патента иностранным гражданам в 2020

Самое важное: патент в 2020 году можно продлевать, не покидая территорию РФ (неограниченное количество раз *). Подать полный пакет документов нужно за месяц или полтора до окончания действия текущего патента. Необходимо проверить чеки на читабельность и своевременность оплаты. Именно чеки часто приводят к тому, что иностранному гражданину отказывают в продлении патента. Если с чеком что-то не так, то следует получить в банке дубликаты.

Если вам необходимо оформить или продлить патент, то обращайтесь за помощью к нашим специалистам по телефону: 8 812 640 95 04.

Как именно мы решаем вашу проблему:

Вы отправляете нам в электронном виде сканы документов. Юрист «Альянс ТМ» проверяет комплектность, сроки документов и готовит для вас заключение, в котором будет сформирован список недостающих документов и подобраны наилучшие даты для своевременной подачи на продление патента. Производится оплата услуги (удобным для вас способом). Личное присутствие иностранного гражданина требуется при необходимости прохождения тестирования, при подаче документов и получении патента, при прохождении медицинской комиссии.

с уважением «Альянс ТМ».

* Указ Президента РФ от 23.09.2020 № 580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»