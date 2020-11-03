Правила оформления ГПД с гражданами ЕАЭС

Клиенты неоднократно спрашивали у нас по поводу гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, в первую очередь с гражданами ЕАЭС (Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан). Сегодня мы расскажем о возможности заключения таких договоров и их особенностях.

С иностранными гражданами можно заключать не только трудовой, но и гражданско-правовой договор.

Гражданско-правовые договоры заключаются, когда нецелесообразно заключение срочного трудового договора.

В чем основное различие ГПД от трудового договора:

в ГПД конкретно, точно прописывается, какую услугу выполнит сотрудник;

оплачивается конкретный результат;

по ГПД работодателем не обеспечиваются условия труда и социальное страхование.

Какие документы должен предоставить иностранец ЕАЭС для заключения ГПД:

паспорт;

миграционную карту;

действующую регистрацию.

Иностранному гражданину ЕАЭС не обязательно предоставлять работодателю (не предусматривается законом):

ИНН

СНИЛС

ДМС

После того, как между работодателем и иностранным гражданином заключен гражданско-правовой договор, работодатель должен уведомить об этом МВД в течение трех рабочих дней с даты заключения договора. Прикладывать к уведомлению копию договора не нужно. Когда трудовые отношения по договору закончатся, нужно будет вновь уведомить об этом МВД,

Подписание договора с гражданином ЕАЭС автоматически относит работодателя к категории налоговых агентов (по ГПД не платятся только взносы в ФСС), а значит, нужно перечислять НДФЛ с суммы оплаты труда подрядчика предусмотренной договором. Размер НДФЛ для нерезидентов (те, кто зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом) — 30%, для резидентов — 13%.

Помочь с оформлением договора и заполнением уведомления могут сотрудники нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04.

С уважением, «Альянс ТМ».