Чек-лист: как оформить иностранного гражданина с патентом

Хотите оформить иностранца в штат? Следуйте нашему чек-листу и вы не допустите ошибок!
1. Получить аккредитацию.
Чтобы принять на работу мигранта, каждому юридическому лицу необходимо встать на учет в МВД. Процедура является обязательной и называется аккредитацией.
2. Проверить разрешительные документы иностранца.
Обязательный список документов:
- паспорт,
- миграционная карта,
- действующая регистрация,
- патент,
- оплаченные чеки за патент,
- полис ДМС,
- ИНН,
- СНИЛС,
- трудовая книжка.
3. Проверить сроки разрешительных документов (патент, ДМС) и срок регистрации.
Обратите внимание! Штрафы за просроченные документы лягут на работодателя, размер штрафа — до 1 млн. рублей.
4. Оформить недостающие документы.
Если у сотрудника нет ИНН, СНИЛС или трудовой книжки, то работодатель оформляет их самостоятельно.
5. Составить трудовой договор в двух экземплярах.
6. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора уведомить МВД о приеме на работу нового сотрудника.
Обратите внимание! При увольнении сотрудника вы должны подать уведомление в МВД в течение трех календарных дней со дня расторжения договора.
Если у вас остались вопросы по оформлению в штат иностранных граждан, вы можете задать их нашим специалистам по телефону: 8 812 640 95 04,
с уважением, ваш «Альянс ТМ».