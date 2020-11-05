Чек-лист: как оформить иностранного гражданина с патентом

Хотите оформить иностранца в штат? Следуйте нашему чек-листу и вы не допустите ошибок!

1. Получить аккредитацию.

Чтобы принять на работу мигранта, каждому юридическому лицу необходимо встать на учет в МВД. Процедура является обязательной и называется аккредитацией.

2. Проверить разрешительные документы иностранца.

Обязательный список документов:

паспорт,

миграционная карта,

действующая регистрация,

патент,

оплаченные чеки за патент,

полис ДМС,

ИНН,

СНИЛС,

трудовая книжка.

3. Проверить сроки разрешительных документов (патент, ДМС) и срок регистрации.

Обратите внимание! Штрафы за просроченные документы лягут на работодателя, размер штрафа — до 1 млн. рублей.

4. Оформить недостающие документы.

Если у сотрудника нет ИНН, СНИЛС или трудовой книжки, то работодатель оформляет их самостоятельно.

5. Составить трудовой договор в двух экземплярах.

6. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора уведомить МВД о приеме на работу нового сотрудника.

Обратите внимание! При увольнении сотрудника вы должны подать уведомление в МВД в течение трех календарных дней со дня расторжения договора.

Если у вас остались вопросы по оформлению в штат иностранных граждан, вы можете задать их нашим специалистам по телефону: 8 812 640 95 04,

с уважением, ваш «Альянс ТМ».