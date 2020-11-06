Без головной боли иликаких иностранных граждан проще трудоустраивать

Безусловно, любой сотрудник в компании ценен и важен, но иногда у бухгалтера или кадрового специалиста возникают сложности с оформлением иностранных сотрудников. Каких иностранных работников проще всего трудоустраивать, расскажем в сегодняшней статье.

Разрешение на временное проживание (РВП) имеет множество плюсов, как для иностранного сотрудника, так и для работодателя, однако сегодня мы рассмотрим преимущества, касающиеся именно работодателей.

Трудоустраивая иностранцев с РВП, помните:

Иностранец не ограничен в выборе профессии.

То есть во время работы он свободно может перепрофилироваться на совершенно другую профессию без риска наложения штрафов на вашу компанию при проверке.

РВП действует 3 года, а это значит, что иностранец сможет работать достаточно длительный срок без необходимости покидать Россию.

Есть нюанс: работать иностранный гражданин с РВП может только в регионе, где ему выдано разрешение на временное проживание, но зато ему не надо получать разрешение на работу или патент на работу для трудоустройства, и он может свободно въезжать и выезжать из России.

Какие документы потребуются для оформления иностранца с РВП:

Паспорт с отметкой об РВП;

Миграционная карта и регистрация по месту жительства;

ИНН;

СНИЛС,

ОМС или ДМС.

Уведомлять МВД о трудоустройстве иностранного гражданина с РВП необходимо! Срок уведомления — три рабочих дня со дня заключения договора.

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С уважением, «Альянс ТМ».