Новая востребованная профессия на рынке - миграционный специалист

В связи с глобализацией люди все чаще переезжают с одного места на другое в поисках лучшей работы и лучших условий. Поэтому с каждым годом более востребованной становится такая профессия, как миграционный специалист, ведь теперь почти в каждой компании работают иностранные гражданине, которым трудно разбираться в тонкостях российского законодательства, а работодателям сложно понять, как правильно оформлять таких сотрудников.

Чтобы уметь помогать каждой из сторон, миграционный специалист должен разбираться в миграционном законодательстве, уметь его понимать, объяснять, применять на практике.

К сожалению, в России нет ВУЗа, где обучали бы этой профессии, поэтому все миграционные специалисты — самоучки.

Однако с недавнего времени обучиться данной специальности или повысить квалификацию стало возможно в «Школе Миграционных специалистов» — единственном проекте России, выпускающем экспертов в этой области. Поэтому если вы хотите освоить новую профессию или подтянуть знания в области миграционного учета, это то, что вы искали!

Что представляет из себя обучение:

доступ с любого устройства 24/7 при возможности подключения к Интернету;

личный администратор курса;

тестирование после каждого видео-урока на проверку усвоенного материала;

ссылки на законодательство;

последние новости из мира миграционного законодательства и перспективы их развития;

судебная практика по теме.

Чему вы научитесь:

легально оформлять иностранцев в штат,

правильно вести миграционный учет,

будете отлично разбираться в миграционном законодательстве,

сможете защищать компанию при проверках.

Что вы получите:

курс даст четкие рекомендации по работе с иностранцами, даже в сложных ситуациях;

поможет сделать анализ собственной работы;

проверит и обновит ваши знания в миграционном законодательстве;

полученные знания вы сможете применять на практике в своей работе;

вы обезопасите себе от многомиллионных штрафов, которые грозят компаниям от того, что миграционные специалисты не знают или не понимают всех нюансов законодательства.

Все специализированные программы обучения сделаны в удобных форматах:

вебинары;

дистанционные курсы;

семинары;

индивидуальные выезды;

групповые обучения.

После обучения ваши знания подтверждаются соответствующими сертификатами.

Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях,

с уважением, «Альянс ТМ».

Рейтинг профессии (из 100):

Востребованность — 50

Оплачиваемость — 60

Конкуренция — 20

Перспективность — 80