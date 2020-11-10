Новая востребованная профессия на рынке - миграционный специалист

В связи с глобализацией люди все чаще переезжают с одного места на другое в поисках лучшей работы и лучших условий. Поэтому с каждым годом более востребованной становится такая профессия, как миграционный специалист, ведь теперь почти в каждой компании работают иностранные гражданине, которым трудно разбираться в тонкостях российского законодательства, а работодателям сложно понять, как правильно оформлять таких сотрудников.
Чтобы уметь помогать каждой из сторон, миграционный специалист должен разбираться в миграционном законодательстве, уметь его понимать, объяснять, применять на практике.
К сожалению, в России нет ВУЗа, где обучали бы этой профессии, поэтому все миграционные специалисты — самоучки.
Однако с недавнего времени обучиться данной специальности или повысить квалификацию стало возможно в «Школе Миграционных специалистов» — единственном проекте России, выпускающем экспертов в этой области. Поэтому если вы хотите освоить новую профессию или подтянуть знания в области миграционного учета, это то, что вы искали!
Что представляет из себя обучение:
- доступ с любого устройства 24/7 при возможности подключения к Интернету;
- личный администратор курса;
- тестирование после каждого видео-урока на проверку усвоенного материала;
- ссылки на законодательство;
- последние новости из мира миграционного законодательства и перспективы их развития;
- судебная практика по теме.
Чему вы научитесь:
- легально оформлять иностранцев в штат,
- правильно вести миграционный учет,
- будете отлично разбираться в миграционном законодательстве,
- сможете защищать компанию при проверках.
Что вы получите:
- курс даст четкие рекомендации по работе с иностранцами, даже в сложных ситуациях;
- поможет сделать анализ собственной работы;
- проверит и обновит ваши знания в миграционном законодательстве;
- полученные знания вы сможете применять на практике в своей работе;
- вы обезопасите себе от многомиллионных штрафов, которые грозят компаниям от того, что миграционные специалисты не знают или не понимают всех нюансов законодательства.
Все специализированные программы обучения сделаны в удобных форматах:
- вебинары;
- дистанционные курсы;
- семинары;
- индивидуальные выезды;
- групповые обучения.
После обучения ваши знания подтверждаются соответствующими сертификатами.
Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях,
с уважением, «Альянс ТМ».
Рейтинг профессии (из 100):
Востребованность — 50
Оплачиваемость — 60
Конкуренция — 20
Перспективность — 80