Как приехать в Россию из визовой страны сейчас и в 2021 году

На дату выхода этой статьи граждане из визовых стран могут приехать в Россию, если они входят в список открытых стран, напоминаем, что в этот список входят следующие страны:

Турция,

Великобритания,

Швейцария,

Япония,

Танзания.

Для того, чтобы пересечь границу России у граждан этих стран должна быть на руках действующая виза, которая в том числе оформляется и по приглашениям.

С 2021 года в России вводится электронная виза, которая будет действовать на всей территории страны. Чтобы получить электронную визу иностранным гражданам не нужны будут приглашения или какие-нибудь другие документы, подтверждающие цель прибытия в Россию.

Правительство РФ уже озвучило погранпункты, через которые можно будет пересекать границу по такой визе в 2021 году:

Санкт-Петербург,

Москва,

Екатеринбург,

Самара,

Казань,

Белгород,

Волгоград,

Новосибирск,

Краснодар,

Красноярск,

Нижний Новгород,

Ростов-на-Дону.

Также границу можно будет пересечь через морские, автомобильные и пешие пункты пропуска.

Если вы хотите подробнее узнать о всех пунктах пропуска или об оформлении визы в текущем и будущем году, то звоните специалистам нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04, они ответят на все ваши вопросы,

с уважением, «Альянс ТМ».