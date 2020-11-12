Как приехать в Россию из визовой страны сейчас и в 2021 году

На дату выхода этой статьи граждане из визовых стран могут приехать в Россию, если они входят в список открытых стран, напоминаем, что в этот список входят следующие страны:
- Турция,
- Великобритания,
- Швейцария,
- Япония,
- Танзания.
Для того, чтобы пересечь границу России у граждан этих стран должна быть на руках действующая виза, которая в том числе оформляется и по приглашениям.
С 2021 года в России вводится электронная виза, которая будет действовать на всей территории страны. Чтобы получить электронную визу иностранным гражданам не нужны будут приглашения или какие-нибудь другие документы, подтверждающие цель прибытия в Россию.
Правительство РФ уже озвучило погранпункты, через которые можно будет пересекать границу по такой визе в 2021 году:
- Санкт-Петербург,
- Москва,
- Екатеринбург,
- Самара,
- Казань,
- Белгород,
- Волгоград,
- Новосибирск,
- Краснодар,
- Красноярск,
- Нижний Новгород,
- Ростов-на-Дону.
Также границу можно будет пересечь через морские, автомобильные и пешие пункты пропуска.
Если вы хотите подробнее узнать о всех пунктах пропуска или об оформлении визы в текущем и будущем году, то звоните специалистам нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04, они ответят на все ваши вопросы,
с уважением, «Альянс ТМ».