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Альянс Трудовая Миграция
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Как приехать в Россию из визовой страны сейчас и в 2021 году

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На дату выхода этой статьи граждане из визовых стран могут приехать в Россию, если они входят в список открытых стран, напоминаем, что в этот список входят следующие страны:

  • Турция,
  • Великобритания,
  • Швейцария,
  • Япония,
  • Танзания.

Для того, чтобы пересечь границу России у граждан этих стран должна быть на руках действующая виза, которая в том числе оформляется и по приглашениям.

С 2021 года в России вводится электронная виза, которая будет действовать на всей территории страны. Чтобы получить электронную визу иностранным гражданам не нужны будут приглашения или какие-нибудь другие документы, подтверждающие цель прибытия в Россию.

Правительство РФ уже озвучило погранпункты, через которые можно будет пересекать границу по такой визе в 2021 году:

  • Санкт-Петербург,
  • Москва,
  • Екатеринбург,
  • Самара,
  • Казань,
  • Белгород,
  • Волгоград,
  • Новосибирск,
  • Краснодар,
  • Красноярск,
  • Нижний Новгород,
  • Ростов-на-Дону.

Также границу можно будет пересечь через морские, автомобильные и пешие пункты пропуска.

Если вы хотите подробнее узнать о всех пунктах пропуска или об оформлении визы в текущем и будущем году, то звоните специалистам нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04, они ответят на все ваши вопросы,

с уважением, «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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