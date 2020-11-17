Последние изменения в миграционном законодательстве. Разбираем нюансы на онлайн-семинаре

В миграционное законодательство вносятся поправки не реже одного раза в месяц, поэтому работодатели не успевают следить за всеми изменениями.

Каждый день к нам поступают всевозможные вопросы, касающиеся этой темы:

Как отразилась пандемия COVID-19 на миграционном учете?

Есть ли новые требования к пакету документов для оформления патента?

Границы закрыты? Кто может въехать в Россию?

Какие теперь требования к въезжающим в Россию иностранцам (и гражданам РФ)?

Расскажите о новых обязанностях работодателя, связанных с отпуском сотрудника.

Поддельные регистрации: как можно выявлять и бороться?

Какие появились требования к трудоустройству иностранных студентов?

Прививка от кори. Обязательна или нет?

Что произошло со сроками вида на жительство? А с патентом?

Что с новыми формами уведомлений о заключении и расторжении договора, а также — миграционного учета?

Поясните нюансы новых отчетов в ПФР и Агентство занятости.

Какие изменения появились в миграционном учете с 7 сентября 2020 года?

Каков новый порядок оформления ИНН иностранцу?

РВП отменят?

Как получить разрешения от Агентства занятости для приема на работу безвизового сотрудника?

Переезд районных отделений МВД: куда теперь сдавать уведомления и миграционный учет?

Что за новая система отслеживания чеков по патенту?

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