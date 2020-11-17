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Альянс Трудовая Миграция
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Последние изменения в миграционном законодательстве. Разбираем нюансы на онлайн-семинаре

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В миграционное законодательство вносятся поправки не реже одного раза в месяц, поэтому работодатели не успевают следить за всеми изменениями.

Каждый день к нам поступают всевозможные вопросы, касающиеся этой темы:

  • Как отразилась пандемия COVID-19 на миграционном учете?
  • Есть ли новые требования к пакету документов для оформления патента?
  • Границы закрыты? Кто может въехать в Россию?
  • Какие теперь требования к въезжающим в Россию иностранцам (и гражданам РФ)?
  • Расскажите о новых обязанностях работодателя, связанных с отпуском сотрудника.
  • Поддельные регистрации: как можно выявлять и бороться?
  • Какие появились требования к трудоустройству иностранных студентов?
  • Прививка от кори. Обязательна или нет?
  • Что произошло со сроками вида на жительство? А с патентом?
  • Что с новыми формами уведомлений о заключении и расторжении договора, а также — миграционного учета?
  • Поясните нюансы новых отчетов в ПФР и Агентство занятости.
  • Какие изменения появились в миграционном учете с 7 сентября 2020 года?
  • Каков новый порядок оформления ИНН иностранцу?
  • РВП отменят?
  • Как получить разрешения от Агентства занятости для приема на работу безвизового сотрудника?
  • Переезд районных отделений МВД: куда теперь сдавать уведомления и миграционный учет?
  • Что за новая система отслеживания чеков по патенту?

Поэтому, чтобы помочь работодателям, мы оформили онлайн-семинар, на котором мы обсудим эти вопросы, а также совместно разберем ситуацию в вашей компании, подберем правильные решения. Записывайтесь на семинар по форме ниже:

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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