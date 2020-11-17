Последние изменения в миграционном законодательстве. Разбираем нюансы на онлайн-семинаре

В миграционное законодательство вносятся поправки не реже одного раза в месяц, поэтому работодатели не успевают следить за всеми изменениями.
Каждый день к нам поступают всевозможные вопросы, касающиеся этой темы:
- Как отразилась пандемия COVID-19 на миграционном учете?
- Есть ли новые требования к пакету документов для оформления патента?
- Границы закрыты? Кто может въехать в Россию?
- Какие теперь требования к въезжающим в Россию иностранцам (и гражданам РФ)?
- Расскажите о новых обязанностях работодателя, связанных с отпуском сотрудника.
- Поддельные регистрации: как можно выявлять и бороться?
- Какие появились требования к трудоустройству иностранных студентов?
- Прививка от кори. Обязательна или нет?
- Что произошло со сроками вида на жительство? А с патентом?
- Что с новыми формами уведомлений о заключении и расторжении договора, а также — миграционного учета?
- Поясните нюансы новых отчетов в ПФР и Агентство занятости.
- Какие изменения появились в миграционном учете с 7 сентября 2020 года?
- Каков новый порядок оформления ИНН иностранцу?
- РВП отменят?
- Как получить разрешения от Агентства занятости для приема на работу безвизового сотрудника?
- Переезд районных отделений МВД: куда теперь сдавать уведомления и миграционный учет?
- Что за новая система отслеживания чеков по патенту?
Поэтому, чтобы помочь работодателям, мы оформили онлайн-семинар, на котором мы обсудим эти вопросы, а также совместно разберем ситуацию в вашей компании, подберем правильные решения. Записывайтесь на семинар по форме ниже: