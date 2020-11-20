Чек-лист по налогам и взносам за иностранного сотрудника

За иностранных сотрудников в штате необходимо платить налоги, поэтому на бухгалтера и отдел кадров ложится ответственность следить, чтобы эти платежи были не только исполнены, но и сделаны правильно.

Чтобы вы не тратили свое время на поиски нужной информации, в этой статье мы собрали все необходимые налоговые и страховые выплаты для каждой категории мигрантов.

Временно пребывающий иностранец:

с патентом:

обязательное пенсионное страхование (ОПС) — 22%,

обязательное социальное страхование (ОСС) — 1,8%,

НДФЛ — 13%,

обязательное медицинского страхования (ОМС) — не начисляются.

со статусом высококвалифицированного сотрудника (ВКС):

ОПС, ОСС, ОМС — не начисляются,

НДФЛ — 13%.

представитель ЕАЭС и со статусом беженца:

в ПФР — 22%,

в ФСС — 2,9%,

в ФОМС — 5,1%,

НДФЛ — 13%.

из визовой страны:

в ПФР — 22%,

в ФСС — 2,9%,

НДФЛ — 30% первые 183 дня пока не стали резидентами, потом 13%.

Временно проживающий и постоянно проживающий:

в ПФР — 22%,

в ФСС — 2,9%,

в ФОМС — 5,1% (исключение ВКС).

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