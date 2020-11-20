Чек-лист по налогам и взносам за иностранного сотрудника

За иностранных сотрудников в штате необходимо платить налоги, поэтому на бухгалтера и отдел кадров ложится ответственность следить, чтобы эти платежи были не только исполнены, но и сделаны правильно.
Чтобы вы не тратили свое время на поиски нужной информации, в этой статье мы собрали все необходимые налоговые и страховые выплаты для каждой категории мигрантов.
Временно пребывающий иностранец:
с патентом:
- обязательное пенсионное страхование (ОПС) — 22%,
- обязательное социальное страхование (ОСС) — 1,8%,
- НДФЛ — 13%,
- обязательное медицинского страхования (ОМС) — не начисляются.
со статусом высококвалифицированного сотрудника (ВКС):
- ОПС, ОСС, ОМС — не начисляются,
- НДФЛ — 13%.
представитель ЕАЭС и со статусом беженца:
- в ПФР — 22%,
- в ФСС — 2,9%,
- в ФОМС — 5,1%,
- НДФЛ — 13%.
из визовой страны:
- в ПФР — 22%,
- в ФСС — 2,9%,
- НДФЛ — 30% первые 183 дня пока не стали резидентами, потом 13%.
Временно проживающий и постоянно проживающий:
- в ПФР — 22%,
- в ФСС — 2,9%,
- в ФОМС — 5,1% (исключение ВКС).
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