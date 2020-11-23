Как подать уведомление о приеме иностранца?

При приеме на работу иностранного сотрудника необходимо уведомить об этом МВД РФ в течение трех рабочих дней.
Чтобы уложиться в три рабочих дня с даты подписания договора, работодатель должен успеть:
- заполнить уведомление,
- проверить правильность всех реквизитов,
- подать уведомление лично, отстояв большую очередь, либо отправить документы по почте,
- заполнить опись вложения с указанием данных всех иностранцев, по которым подаются уведомления.
Помните! Если сотрудник МВД найдет хоть одну ошибку в документе, такое уведомление не примут, и обязанность работодателя будет не выполнена, что повлечет за собой штрафы.
Оформлением миграционных документов иностранных сотрудников необязательно заниматься самостоятельно, можно прибегнуть к услугам сторонней компании, которая обеспечит ведение миграционного учета в вашей компании.
Миграционное сопровождение — автоматизированный учет, контроль и полное ведение документооборота мигрантов.
Что вы получаете на миграционном сопровождении:
- контроль пребывания иностранных граждан на территории РФ;
- оформление разрешительных документов;
- заполнение уведомлений;
- легальность разрешительных документов;
- оповещение об окончании документов специалиста и конкретный план для заблаговременного оформления (оформление нужных документов по спец. цене вне договора);
- миграционный адвокат, присутствующий при проверке компании гос.органами;
- консультации 24/7.
Кроме этого, ответственность за несоблюдение миграционного законодательства будет сторонней организации.
Если вас заинтересовало миграционное сопровождение, вам необходимо заполнить уведомление, то звоните нам по номеру: 8 812 640 95 04. Мы будем рады вам помочь!
Желаем успехов в работе,
с уважением «Альянс ТМ».