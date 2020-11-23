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Альянс Трудовая Миграция
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Как подать уведомление о приеме иностранца?

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При приеме на работу иностранного сотрудника необходимо уведомить об этом МВД РФ в течение трех рабочих дней.

Чтобы уложиться в три рабочих дня с даты подписания договора, работодатель должен успеть:

  1. заполнить уведомление,
  2. проверить правильность всех реквизитов,
  3. подать уведомление лично, отстояв большую очередь, либо отправить документы по почте,
  4. заполнить опись вложения с указанием данных всех иностранцев, по которым подаются уведомления.

Помните! Если сотрудник МВД найдет хоть одну ошибку в документе, такое уведомление не примут, и обязанность работодателя будет не выполнена, что повлечет за собой штрафы.

Оформлением миграционных документов иностранных сотрудников необязательно заниматься самостоятельно, можно прибегнуть к услугам сторонней компании, которая обеспечит ведение миграционного учета в вашей компании.

Миграционное сопровождение — автоматизированный учет, контроль и полное ведение документооборота мигрантов.

Что вы получаете на миграционном сопровождении:

  • контроль пребывания иностранных граждан на территории РФ;
  • оформление разрешительных документов;
  • заполнение уведомлений;
  • легальность разрешительных документов;
  • оповещение об окончании документов специалиста и конкретный план для заблаговременного оформления (оформление нужных документов по спец. цене вне договора);
  • миграционный адвокат, присутствующий при проверке компании гос.органами;
  • консультации 24/7.

Кроме этого, ответственность за несоблюдение миграционного законодательства будет сторонней организации.

Если вас заинтересовало миграционное сопровождение, вам необходимо заполнить уведомление, то звоните нам по номеру: 8 812 640 95 04. Мы будем рады вам помочь!

Желаем успехов в работе,

с уважением «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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