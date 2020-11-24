Как и где зарегистрировать иностранного гражданина?

Чтобы иностранный сотрудник не считался нелегалом, ему нужно встать на миграционный учет, в установленные законом сроки.

Иностранные сотрудники могут быть поставлены на миграционный учет только по фактическому адресу проживания.

А именно, иностранный гражданин может быть зарегистрирован:

В квартире, в комнате, где сотрудник действительно проживает. На адрес компании, если сотруднику было предоставлено место для сна и отдыха. Это могут быть как временные строения (вагончики, бытовки), так и спальные помещения в здании. В общежитии, гостинице или хостеле.

Каждый пребывающий обязан встать на учет по месту пребывания в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания*.

Но для некоторых категорий граждан есть преимущества в сроках:

граждане Республики Армения, Казахстан и Киргизии освобождены от обязанности постановки на миграционный учет в течение 30 дней с момента въезда на территорию России;

граждане Республики Таджикистан освобождены от обязанности постановки на миграционный учет в течение 15 дней.

Почему важно, чтобы иностранный сотрудник встал на миграционный учет?

Если ваш сотрудник не оформил регистрацию (или оформил фиктивную), в таком случае ему не выдадут патент на работу или разрешение на работу. За привлечение к работе сотрудников без патента или разрешения на работу работодатели несут ответственность по ст. 18.15 КоАП.

Поэтому, прежде чем устраивать сотрудника на работу, советуем проверять его миграционный учет (если он поставлен на учет не в вашей компании).

Обращайте внимание на адрес регистрации, он часто может указать на нелегальность миграционного учета. К примеру, если вы заметили, что в адресе явная ошибка или такого адреса не существует, значит, регистрация фальшивая.

Если у вас есть сомнения в легальности регистрации сотрудника или вы не знаете, как ее проверить, или если вам нужно продлить миграционный учет, то обращайтесь в нашу компанию, мы поможем решить любой вопрос.

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с уважением «Альянс ТМ».

*Пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»