Выдавать ли иностранцу наличку?

Рубрика: часто задаваемые вопросы от работодателя при приеме иностранного гражданина на работу.

Работодатели, которые принимают на работу иностранных граждан часто задают нам вопрос:

Можно ли платить зарплату иностранному сотруднику наличными средствами?

Такой вопрос возникает потому, что работодателей об этом просят иностранцы, они либо не хотят оформлять карту, либо на это нет времени.

Зарплата иностранному гражданину, являющемуся нерезидентом РФ, считается валютной операцией. А выплата заработной платы работодателем иностранцу в наличной форме не входит число разрешенных валютных операций*.

Однако Высший Арбитражный Суд оспаривал дела по обвинению работодателей за выплату наличными. По причине того, что зарплата иностранному гражданину (нерезиденту) валютной операцией является лишь формально (Определение ВАС РФ).

Получается, что работодатель имеет полное право выдавать зарплату иностранному работнику любым удобным способом. Но все же мы советует пользоваться безналичным расчетом, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Потому что при возникновении такой ситуации, налоговая организовывает внеплановую проверку. Во время проверки со стороны налоговой может быть прекращена деятельность компании, и могут быть выявлены еще какие-то нарушения.

Если у вас возникают сложности с оформлением иностранных граждан или с начислением им зарплаты, обращайтесь в нашу компанию за консультацией.

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*ч. 2 ст. 14 «Закон о валютном регулировании»