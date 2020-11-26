Вид на жительство – радость или проблема?

Вид на жительство бывает как бессрочный, так и срочный (действует 5 лет), в течение этого срока ваш иностранный сотрудник может работать и проживать в любом регионе страны и беспрепятственно выезжать и возвращаться в Россию.

Именно из-за перечисленных выше преимуществ иностранные граждане стремятся получить вид на жительство, но для работодателей это новая проблема, у них сразу возникает множество вопросов:

как вести кадровый учет, если разрешительные документы сотрудника поменялись,

нужно ли увольнять сотрудника и принимать заново, если у него меняются разрешительные документы,

нужно ли сообщать МВД о произошедших изменениях,

изменятся ли взносы, уплачиваемые по сотруднику.

Сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы.

Увольнять сотрудника не нужно. Достаточно составить дополнительное соглашение к трудовому договору сотрудника, в котором прописывается информация о новом документе — вида на жительство. Уведомление в этом случае не подается, потому что это внутренний документ.

Взносы за иностранца с видом на жительство:

в ПФР — 22%,

в ФСС — 2,9%,

в ФОМС — 5,1%

Если к вам устраивается сотрудник с видом на жительство, то вы должны проверить регион его миграционного учета и при трудоустройстве не забыть подать уведомление о заключении трудового договора.

Наши юристы могут помочь с оформлением вида на жительство вашим сотрудникам, а также полностью взять на себя всю работу, связанную с иностранными сотрудниками (услуга — миграционное сопровождение).

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Желаем вам легкой работы без ошибок,

с уважением «Альянс ТМ».