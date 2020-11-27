Изменения, которые произошли в миграционном учете за месяцы карантина

Как мы всегда говорим и пишем, миграционное законодательство постоянно меняется. Давайте сегодня разберем, какие именно изменения произошли за последнее время.

Изменился бланк уведомления об убытии иностранного гражданина

Документ — Приказ МВД № 641 от 14.09.2020 г.

Что именно изменилось:

форма уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания;

требования к оформлению уведомления.

Оформление уведомления производится принимающей стороной, уведомление должно быть предоставлено в течение 7 рабочих дней со дня убытия мигранта из места пребывания. Уведомление направляется принимающей стороной в МВД.

Изменились правила подачи документов на оформление патента по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (до 15.12.2020 г.)

Что именно изменилось:

патент можно оформить с любой целью въезда;

патент можно оформить, даже если иностранный гражданин пребывает больше 180 дней на территории РФ;

подать на патент можно с просроченной регистрацией, главное, чтобы она была в базе МВД и срок ее окончания выпадал на период с 15 марта по сегодняшний день,

чтобы переоформить патент, теперь не нужно выезжать за территорию РФ.

Утверждены новые бланки документов для разрешения на временное проживание и вида на жительство

Документы — Приказы МВД России № 407 от 08.06.2020 г. и № 417 от 11.06.2020 г.

Вы знали обо всех изменениях? А соблюдаете ли вы их? Любое несоблюдение законодательства влечет за собой штрафы.

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