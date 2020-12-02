Как получить разрешение на временное проживание по квоте?

Разрешение на временное проживание — документ, который позволяет иностранному гражданину жить и работать в России в том регионе, где он получен (на протяжении 3 лет), при этом не нужно оформлять никакие другие разрешительные документы.

Поэтому процесс трудоустройства иностранцев с разрешением на временное проживание по сравнению с оформлением иностранца по патенту крайне упрощен для работодателя, тем самым и выгоден.

Как иностранному сотруднику получить разрешение на временное проживание?

Разрешение на временное проживание можно получить только двумя способами:

По основанию. По квоте.

Квота — это ограниченное количество мест на получение разрешение на временное проживание, которое правительство РФ выделяет ежегодно.

Желающих получить разрешение на временное проживание с каждым годом только растет, тогда как квот выделяется немного. Так на 2021 год в распределении по субъектам Российской Федерации указано, что на Санкт-Петербург и Ленинградскую область выделено 1200 и 250 квот соответственно.

Естественно, этого количества квот для Санкт-Петербурга очень мало, но иностранцам ничего не остается делать, кроме как занимать очередь и надеяться, что квот хватит на всех.

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Если же вам нужна квота по основанию, то все основания регламентируются № 115 Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

С уважением «Альянс ТМ».