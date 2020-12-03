Чек-лист: документы безвизового иностранного сотрудника

При приеме иностранного работника в штат у работодателей возникает множество вопросов по тому, какие документы должны быть у сотрудника.

Поэтому мы подготовили чек-лист по документам иностранного сотрудника, чтобы вам не приходилось каждый раз задумываться — все ли проверили.

Документы, удостоверяющие личность гражданина и подтверждающие его правовой̆ статус:

загранпаспорт,

разрешение на временное проживание (штамп в паспорте),

вид на жительство (для лиц без гражданства — вместо паспорта),

временное убежище и статус временного убежища.

Документы, разрешающие въезд и подтверждающие законное пребывание на территории РФ:

медицинскиӗ полис,

миграционная карта с отметкой̆ «Работа»,

миграционный̆ учет.

Документы для трудоустройства и работы в России:

патент,

оплаченные чеки за патент,

справка об отсутствии вируса Covid-19,

СНИЛС,

ИНН.

Документы для предоставления в МВД:

копия трудового договора (заверенная печатью и подписью генерального директора) или оригинал.

уведомление о заключении договора.

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