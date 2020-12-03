Чек-лист: документы безвизового иностранного сотрудника

При приеме иностранного работника в штат у работодателей возникает множество вопросов по тому, какие документы должны быть у сотрудника.
Поэтому мы подготовили чек-лист по документам иностранного сотрудника, чтобы вам не приходилось каждый раз задумываться — все ли проверили.
Документы, удостоверяющие личность гражданина и подтверждающие его правовой̆ статус:
- загранпаспорт,
- разрешение на временное проживание (штамп в паспорте),
- вид на жительство (для лиц без гражданства — вместо паспорта),
- временное убежище и статус временного убежища.
Документы, разрешающие въезд и подтверждающие законное пребывание на территории РФ:
- медицинскиӗ полис,
- миграционная карта с отметкой̆ «Работа»,
- миграционный̆ учет.
Документы для трудоустройства и работы в России:
- патент,
- оплаченные чеки за патент,
- справка об отсутствии вируса Covid-19,
- СНИЛС,
- ИНН.
Документы для предоставления в МВД:
- копия трудового договора (заверенная печатью и подписью генерального директора) или оригинал.
- уведомление о заключении договора.
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