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Альянс Трудовая Миграция
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Чек-лист: документы безвизового иностранного сотрудника

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При приеме иностранного работника в штат у работодателей возникает множество вопросов по тому, какие документы должны быть у сотрудника.

Поэтому мы подготовили чек-лист по документам иностранного сотрудника, чтобы вам не приходилось каждый раз задумываться — все ли проверили.

Документы, удостоверяющие личность гражданина и подтверждающие его правовой̆ статус:

  • загранпаспорт,
  • разрешение на временное проживание (штамп в паспорте),
  • вид на жительство (для лиц без гражданства — вместо паспорта),
  • временное убежище и статус временного убежища.

Документы, разрешающие въезд и подтверждающие законное пребывание на территории РФ:

  • медицинскиӗ полис,
  • миграционная карта с отметкой̆ «Работа»,
  • миграционный̆ учет.

Документы для трудоустройства и работы в России:

  • патент,
  • оплаченные чеки за патент,
  • справка об отсутствии вируса Covid-19,
  • СНИЛС,
  • ИНН.

Документы для предоставления в МВД:

  • копия трудового договора (заверенная печатью и подписью генерального директора) или оригинал.
  • уведомление о заключении договора.

Проверить легальность любого из документов или оформить его в кратчайшие сроки, помогут специалисты нашей̆ компании по телефону: 8 812 640 95 04

Специально для наших подписчиков Клерк открыт доступ в закрытый WhatsApp-чат, где ежедневно публикуется информация по миграционному законодательству.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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