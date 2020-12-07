Для тех, кто боится проверок МВД

К работодателям, у которых работают иностранные граждане могут прийти с проверкой не только трудовая или налоговая инспекция, но и МВД, чтобы убедиться в том, что работодатель не нарушает миграционное законодательство.

Какие бывают проверки и о том, как они проходят, расскажем в сегодняшней статье.

Проверки, которые проводят сотрудники МВД делятся на:

плановые;

внеплановые.

В план входят все компании, у которых работают иностранные граждане, ознакомиться с планом можно на сайте МВД. Длительность такой проверки около 20 рабочих дней, проходит не чаще одного раза в три года.

О начале проверки госорганы предупреждают работодателя за трое суток.

Другое дело обстоит с внеплановыми проверками, о них предупреждают только за сутки.

Внеплановые проверки устраиваются, когда:

на компанию подали жалобу о нарушениях миграционного законодательства;

иностранный сотрудник компании был остановлен служителем закона и задержан для проверки документов, в т.ч. места работы.

Любые проверки проводятся только на основании соответствующего распоряжения и должны быть согласованы с прокуратурой РФ.

Ну и самый главный вопрос, который обычно волнует работодателей: что будут проверять?

Будут проверяться любые документы, подтверждающие легальность оформления иностранцев и пребывания их на территории РФ, проверка компаний на то, чтобы все было согласно законодательству.

Если компания регистрирует к себе иностранца, то сотрудники МВД обязательно смотрят на наличие места для сна и отдыха для сотрудника, если этого нет, то это фиктивная постановка на учет, которая повлечет за собой ряд последствий: от аннулирования документов до возбуждения в отношении принимающей стороны уголовного дела.

Вся информация, полученная вовремя проверки, внесется в протокол, а после проверки составится акт досмотра (представителю компании представится копия).

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С уважением, «Альянс ТМ».