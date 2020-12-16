15 декабря – последний день привести документы в порядок!

Сегодня последний день для того, чтобы привести документы по миграционному учету в порядок.

Указ Президента*, который вводил послабления в миграционный учет заканчивает свое действие сегодня и с завтрашнего дня будет введен новый порядок.

Будут ли отменены послабления - еще неизвестно. Но если послабления отменят, то мигранты, у которых нет действующих разрешительных документов не смогут их продлять без выезда за пределы РФ, либо без оформления правонарушения на территории РФ.

А без продления разрешительных документов у работодателей в штате будут сотрудники, которые работают нелегально, что грозит компании штрафами!

Рассмотрим подробнее, на какие документы стоит обратить внимание:

патент,

миграционный учет.

Поэтому мы рекомендуем работодателям и их иностранным сотрудникам, которые не успели оформить трудовой патент, получили отказы в выдаче патента и тем, у кого подходят сроки окончания патента и регистрации, следить за последними новостями в миграционном законодательстве.

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с уважением «Альянс ТМ».

Указ Президента № 392 от 23 сентября 2020 г. «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».