Как оформить гражданина из Украины в штат?

Очень много украинцев приезжают в Россию работать. Поэтому сегодня расскажем, как правильно оформить эту категорию мигрантов.

Украинцы в России могут работать по патенту, либо по статусу беженца.

Если вам нужно оформить гражданина Украины без статуса беженца, то у него должны быть следующие документы:

паспорт,

патент на работу и чеки по патенту (данный пункт нужно соблюдать только, если у иностранца нет разрешения на временное проживание или вида на жительство),

действующий миграционный учет,

миграционная карта (цель въезда — «работа»),

действующий полис ДМС,

ИНН,

СНИЛС.

Кроме этого, в зависимости от должности и специальности, могут потребоваться и другие документы, такие как:

санитарная книжка,

водительские права.

После проверки документов с сотрудником заключается трудовой договор на неопределенный срок. Сразу после этого нужно уведомить МВД о трудоустройстве иностранного гражданина в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора.

Рассмотрим вторую ситуацию, когда украинец — беженец, в этом случае процесс оформления заметно упрощается, потому что трудоустройство беженца почти ничем не отличается от процесса оформления гражданина РФ.

А именно, у него должны быть следующие документы:

подтверждающие статус беженца или временного убежища,

ИНН,

СНИЛС,

временная регистрация по СПб или ЛО,

действующий полис ДМС.

Не забудьте, что после заключения договора с украинцем-беженцем тоже будет необходимо подать уведомление в МВД в течение 3 рабочих дней с даты заключения.

Если вам нужна помощь с оформлением мигрантов в штат, с подачей уведомления в МВД, звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04.

Надеемся, что теперь у вас осталось меньше вопросов по тому, как оформлять в штат гражданина Украины,

с уважением «Альянс ТМ».