Как оформить гражданина из Украины в штат?

Очень много украинцев приезжают в Россию работать. Поэтому сегодня расскажем, как правильно оформить эту категорию мигрантов.
Украинцы в России могут работать по патенту, либо по статусу беженца.
Если вам нужно оформить гражданина Украины без статуса беженца, то у него должны быть следующие документы:
- паспорт,
- патент на работу и чеки по патенту (данный пункт нужно соблюдать только, если у иностранца нет разрешения на временное проживание или вида на жительство),
- действующий миграционный учет,
- миграционная карта (цель въезда — «работа»),
- действующий полис ДМС,
- ИНН,
- СНИЛС.
Кроме этого, в зависимости от должности и специальности, могут потребоваться и другие документы, такие как:
- санитарная книжка,
- водительские права.
После проверки документов с сотрудником заключается трудовой договор на неопределенный срок. Сразу после этого нужно уведомить МВД о трудоустройстве иностранного гражданина в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора.
Рассмотрим вторую ситуацию, когда украинец — беженец, в этом случае процесс оформления заметно упрощается, потому что трудоустройство беженца почти ничем не отличается от процесса оформления гражданина РФ.
А именно, у него должны быть следующие документы:
- подтверждающие статус беженца или временного убежища,
- ИНН,
- СНИЛС,
- временная регистрация по СПб или ЛО,
- действующий полис ДМС.
Не забудьте, что после заключения договора с украинцем-беженцем тоже будет необходимо подать уведомление в МВД в течение 3 рабочих дней с даты заключения.
Если вам нужна помощь с оформлением мигрантов в штат, с подачей уведомления в МВД, звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04.
Надеемся, что теперь у вас осталось меньше вопросов по тому, как оформлять в штат гражданина Украины,
с уважением «Альянс ТМ».