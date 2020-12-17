Инструкция: как оформлять патент на работу

Разберем тему трудовых патентов от начала и до конца.

Кому может быть выдан патент?

Иностранному гражданину, прибывшему на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы;

Достигшему возраста 18 лет.

Какие документы нужны для получения патента?

Заявление на патент;

Заграничный паспорт (есть исключения для граждан Украины);

Миграционная карта (с целью въезда — «работа»);

Полис добровольного медицинского страхования;

Медицинские сертификаты об отсутствии у мигранта заболеваний;

Результаты тестирования по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ (либо диплом / аттестат об образования, выданный в СССР до 1 сентября 1991 года);

Документы о постановке на миграционный учет;

Чек об уплате налога за патент (первый чек оплачивается до даты выдачи патента);

Фото 3×4;

Нотариальный перевод паспорта;

ИНН.

Процедура получения патента, когда все документы собраны

В МВД подаются документы для получения патента (лично иностранным гражданином или через уполномоченную компанию). Срок передачи документов не должен превышать 30 дней со дня въезда на территорию РФ. Если данные сроки нарушаются, то иностранному сотруднику может быть назначен штраф от 10 000 до 15 000 руб. После подачи документов иностранному гражданину предоставляется наклейка на паспорт с датой получения патента, той датой, что указана на наклейке, иностранец получает патент в МВД. Для выдачи патента мигрант должен предъявить заграничный паспорт, наклейку, миграционную карту, действующую регистрацию, а также чек об уплате налога. Для того, чтобы получить патент, иностранный гражданин обязан пройти дактилоскопическую экспертизу. Если такая процедура уже была пройдена, то повторно ее проходить не нужно.

После получения патента

В течение двух месяцев после получения патента иностранный гражданин должен предоставить в МВД копию трудового договора.

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с уважением, "Альянс ТМ".