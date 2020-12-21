Что не изменится до 15 июня и при чем тут карантин в России?

Мы все, затаив дыхание, ждали 15 декабря, чтобы узнать, что ждет миграционный учет после этой даты.

И вот, наконец, вышел долгожданный Указ № 791 от 15.12.2020*.

Самое главное, что написано в Указе — он продляет сроки действия указа № 274 от 18 апреля 2020 — до 15 июня.

Сразу возникает ряд вопросов:

все ли останется по-прежнему в учете иностранных граждан,

все ли послабления остались или вводятся какие-то новые правила,

как расшифровывают Указ инспектора,

как работать до 15 июня 2021 года мигрантам и их работодателям,

какие категории иностранных граждан смогут въехать и выехать из России в следующем году?

Ответы на все эти вопросы дадут юристы нашей компании на нашем вебинаре, который пройдет 21 декабря 2020 в 12:00, записаться на него можно по форме ниже.

* О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).