Штрафы касаются всех!

Кажется, что за постоянного проживающего иностранного сотрудника работодателю не стоит ждать особенных штрафов, ведь он находится на территории РФ с теми же правами и обязанностями, что и российский гражданин, однако нюансы все равно есть.

Да, неправильно ведение этой категории граждан в основном те же, что и у граждан РФ: за уклонение от заключения договора, за подмену трудового договора гражданско-правовым и т.д. Тем не менее оштрафовать компанию работодателя могут и здесь. Разберемся за что.

1. Неуведомление или нарушение формы и порядка уведомления МВД о заключении и расторжении договора

Штраф для Санкт- Петербурга и Ленинградской области налагается в размере*:

— на граждан от 5 000 до 7 000 рублей;

— на должностных лиц — от 35 000 до 70 000 рублей;

— на юридических лиц — от 400 000 до 1 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

2. У иностранного сотрудника закончился вид на жительство

Если у иностранного гражданина нет вида на жительство, то он теряет статус постоянно проживающего гражданина и становится временно пребывающим.

Если временно пребывающий иностранец трудоустроен, то у него должен быть разрешительный документ — патент или разрешение на работу.

Если такого документа у иностранца нет, то штрафы (на основании все той же статьи*):

для граждан — от 5 000 до 7 000 рублей;

для должностных лиц — от 35 000 до 70 000 рублей;

для юридических лиц — от 400 000 до 1 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

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С уважением, «Альянс ТМ».

*Статья 18.15. КоАП РФ — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»