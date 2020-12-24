Трудоустройство граждан СНГ

В сегодняшней статье рассмотрим, как работать с мигрантами из СНГ с патентами.

Сначала рассмотрим, что должен делать сотрудник с патентом:

оплачивает чеки в течение всего времени действия патента.

Если у иностранца перестал действовать патент в период с 15 марта, то он может оформить новый, не выезжая из страны.

Заблуждения работодателей и сотрудников

В связи со множеством указов, вышедших в период карантина, работодатели и их сотрудники полагают, что сейчас можно работать без патента.

Это не так!

С 16 июня 2020 наличие трудового патента для работы иностранца в России обязательно!

Трудовой патент — разрешительный документ, на основании которого иностранный гражданин трудится в России. Трудоустройство без этого документа будет считаться нарушением, за которое ваша компания понесет ответственность!

Что должен делать работодатель в этом случае?

Если у вашего сотрудника нет патента, то вы обязаны его отстранить от работы на срок до одного месяца, в течение которого он должен принести вам действующий патент.

Если какой-либо вопрос по теме остался не разобранным или вам нужно срочно оформить документы для трудоустройства иностранного сотрудника из СНГ, мы с радостью вам поможем. Звоните нам по телефону: 8 (812) 640-95-04,

С уважением, «Альянс ТМ».